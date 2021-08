सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) खत्म चुका है और सीजन को पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) के रूप में सीजन का विनर मिल चुका है। विनर बनने के दावेदार एक और फाइनलिस्ट मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) भी थे लेकिन फिनाले में वे चौथे नंबर पर रहे। दानिश एक शानदार सिंगर हैं जिन्हें शो पर आए हर गेस्ट ने पसंद किया। पूरे सीजन के दौरान दानिश की आवाज की हर किसी ने तारीफ की और उन्हें कई गेस्ट्स (करण जौहर, हिमेश रेशमिया) ने तो उन्हें अपने लिए गाने का ऑफर भी दिया। Also Read - Indian Idol 12: Arunita Kanjilal के हमेशा करीब रहने के लिए Pawandeep Rajan ने कर डाला ऐसा काम

शो के जज हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) ने दानिश से 'दगा' नाम का गाना भी रिकॉर्ड करवाया जिसे कि लोगों ने खासा पसंद किया। गाना एक हिट गाना साबित हुआ। अब एक बार फिर से हिमेश ने दानिश को बड़ा मौका दिया है। हिमेश के आपका सुरूर 2021 एलबम का नया गाना 'तेरे प्यार में' रिलीज हुआ है और एक ही दिन में लोगों की जुबां पर चढ़ चुका है। इसी गाने की शुरुआत में दानिश ने सरगम गाई है जो लोगों को खासी पसंद आ रही है। मुजफ्फरनगर से आने वाले दानिश एक संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में सरगम के मामले में वे बाकियों से आगे हैं। देखिए हिमेश का नया गाना...



यही वजह है कि हिमेश ने सीजन के विनर पवनदीप (Pawandeep Rajan) और रनर अप अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) के बजाय दानिश से सरगम गवाना उचित समझा। यानी कि दानिश बता चुके हैं, वे भले ही विनर ना बने हों लेकिन किसी मामले में पवनदीप से कम नहीं हैं। आपको बता दें कि दानिश शुरू से ही हिमेश के पसंदीदा सिंगर रहे हैं। बात करें इंडियन आइडल 12 तो 10 महीने लंबे चले इस सीजन में 15 सिंगर्स टॉप में चुने गए थे। जिनमें से पवनदीप राजन के रूप में सीजन का विनर बने हैं।