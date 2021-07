Indian Idol 12: Mohd Danish और Shanmukha Priya को लोगों ने कहा ‘बेसुरा’, फिनाले से 4 हफ्ते पहले फिर लगाई क्लास

Netizens blasted on Indian Idol 12 contestants Mohd Danish and Sanmukha Priya for this reason: सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो ‘इंडियन आइडल 12’ का फिनाले अगले महीने होने वाला है। इससे पहले सभी कंटेस्टेंट्स जजेज और जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक इस शो से कई टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सवाई भाट, नचिकेत लेले और अंजलि गायकवाड़ जैसे कंटेस्टेंट्स के इविक्शन से तो जनता का गुस्सा ही फूट पड़ा था। जनता के इस गुस्से का शिकार शन्मुख प्रिया और मोहम्मद दानिश बनें। लोगों ने इंडियन आइडल 12 के मेकर्स से गुजारिश कि इन दोनों को जल्द से जल्द इस शो से बार किया जाए। पिछले कुछ महीने से लोग शन्मुख प्रिया और मोहम्मद दानिश को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan के सामने Arunita Kanjilal ने दिखाया स्वैग, फैंस ने बता दिया सीजन का विनर

इंडियन आइडल 12 के दर्शकों का मानना है कि मेकर्स ने इन दोनों को इविक्शन से बचाने के चक्कर में कई टैलेंटेड लोगों को शो से बाहर कर दिया। बीते एपिसोड के ऑनएयर होने के बाद भी एक बार फिर से इस शो को दर्शकों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर लोग शन्मुख प्रिया और मोहम्मद दानिश को लेकर कई तरह के मीम्स बना रहे हैं, जोकि धड़ल्ले से वायरल हो रही है।

नीचे देखें मोहम्मद दानिश और शन्मुख प्रिया से जुड़े ट्वीट्स...

music directors seeing smp outside their office #IndianIdol2021 pic.twitter.com/oVQaqrCLAb — jay0506 (@Jayharia0506) July 17, 2021

It's general feelings that #IndianIdol2021 has become unfair to Samukhapriya (SMP) n Danish these days by listening to recent comments of touts. They r being asked to sing in the last slots mostly. It's really unfair. Try to acknowledge their talents not whispers of touts. — pamanu (@pamanu9) July 17, 2021

Comments should be: Danish beta, chillane mein ekdum versatile ho #IndianIdol2021 — shahpraneel (@shahpraneel) July 17, 2021

#ShanmukhaPriya just howls an shouts in the name of singing. Evict karo ise People of India know the truth pic.twitter.com/dkY2st7t3M — *AMIT* (@AmitMah56310241) July 17, 2021

ट्रोलर्स के बारे में ये राय रखती हैं शन्मुख प्रिया

हाल ही में ट्रोलिंग पर शन्मुख प्रिया ने अपना साइड रखा था। हालिया इंटरव्यू में शन्मुख प्रिया ने कहा था कि वो ऐसे ट्विट्स से टूटती नहीं हैं बल्कि उन्हें और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि वो फिनाले में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करेंगी।

इस दिन होगा इंडियन आइडल 12 का फिनाले

इंडियन आइडल 12 का फिनाले 15 अगस्त (2021) को होने वाला है। पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर फैंस अभी से ही अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को इंडियन आइडल 12 का हकदार बताने में जुटे हुए हैं।