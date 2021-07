Indian Idol 12: फिनाले से पहले बड़ा धमाका करेंगे Pawandeep Rajan, फोटो शेयर करते हुए दी जानकारी

Pawandeep Rajan Announce Something big is coming before Finale: टीवी इंडस्ट्री के पसंदीदा सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के फिनाले में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में शो के मेकर्स एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखा है। दर्शकों के बीच यह जानने की होड़ लगी हुई है कि इंडियन आइडल 12 के टॉप 4 कंटेस्टेंट्स कौन होंगे। ऐसे में शो के पसंदीदा कंटेस्टेंट पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) में सोशल मीडिया अकाउंट पर सभी कंटेस्टेंट्स के साथ एक फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए पवनदीप राजन ने यह भी जानकारी दी है कि वो कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। Also Read - Top 5 TV News of The Week: फाइनल हुई Indian Idol 12 फिनाले की डेट, Anupamaa से नहीं होगी Sudhanshu Pandey की छुट्टी

पवनदीप राजन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, 'जल्द ही कुछ बड़ा आ रहा है।' साथ ही पवनदीप राजन ने अपने फैंस ये यह अनुमान लगाने की कहा है कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'शायद इंडियन आइडल 12 के मंच पर डांस परफॉर्मेंस होने जा रही है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे लगता है कि आशीष कुलकर्णी को शो से बाहर किया जाएगा।' इस फोटो में पवनदीप के साथ अरुणिता कांजीलाल (Aruntia Kanjilal), आशीष कुलकर्णी (Ashish Kulkarni), मोहम्मद दानिश (Moh. Danish) सहित बाकि सभी कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं।

इंडियन आइडल 12 के अपकमिंग एपिसोड में बॉलीवुड इंडस्ट्री की महान सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle) स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई देंगी। शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए दर्शक काफी बेताब हैं। इस शो में पवनदीप सिंह आशा भोसले के साथ डांस करते दिखाई देंगे। इसके अलावा मेकर्स ने शो से बेहतरीन परफॉर्मर आशीष कुलकर्णी (Ashish Kulkarni) को बाहर कर दिया है। आशीष के एलिमिनेशन की न्यूज सुनने के बाद से फैंस काफी परेशान हैं।