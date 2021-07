Indian Idol 12: TRP के लिए मेकर्स ने Pawandeep Rajan को बनाया बकरा, क्या शो से निकालने की हो रही है प्लानिंग!!

Pawandeep Rajan forget lyrics: पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के सबसे जबरदस्त गायक हैं। उन्होंने पहले एपिसोड से ही दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था, जिस कारण कई लोग मान रहे हैं कि वो ही इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी के साथ घर लौटेंगे। पवनदीप राजन की खास बात यह है कि वो किसी भी तरह का गाना गा सकते हैं। शो पर अब तक जितने भी जज आए हैं, उन्होंने पवनदीप राजन की जमकर तारीफ की है। Also Read - Indian Idol 12: Shanmukhapriya को मिला बॉलीवुड के इस डायरेक्टर की फिल्म का ऑफर, खुलीं रह गई Pawandeep-Arunita की आंखें, देखें वीडियो

हालांकि शो पर कुछ ऐसा देखने को मिला है कि पवनदीप राजन के फैंस नाराज हो चले हैं। असल में पवनदीप राजन ने बीते एपिसोड में धर्मेंद्र के सामने जगजीत सिंह की मशहूर गजल होठों से छू लो तुम पर परफॉर्मेंस देने के लिए कमर कसी लेकिन परेशानी तब हुई जब वो बीच में ही गाने के शब्द भूल गए। इसके बाद उन्होंने गाना बंद कर दिया और स्टेज छोड़कर जाने लगे। पवनदीप राजन को ऐसे निराश होता देख सयाली ने तुरंत ही गाने की कमान संभाली, जिसके बाद पवनदीप ने दोबारा जजों का मनोरंजन किया। धरम पाजी ने पवनदीप राजन का गाना सुनने के बाद उनकी जमकर तारीफ की और अपने फार्महाउस के पराठे भी खिलाए।

लेकिन पवनदीप राजन के फैंस को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके जैसा सिंगर बीच में शब्द भूल सकता है। फैंस लगातार ट्विटर पर इंडियन आइडल 12 के मेकर्स को खरी खोटी सुना रहे हैं। उनका कहना है कि मेकर्स ने पवनदीप राजन को टीआरपी के लिए बलि का बकरा बनाया है। पवनदीप राजन शो के सबसे अच्छे गायक हैं और मेकर्स उन्हें जबरदस्ती निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोगों को कमेंट नीचे देख सकते हैं:

Pawandeep is always best... His voice is soulful and full of simplicity.. this is human error.. we should forget this.. kuch line bhool jane se wo bura singer nahi ho jata. We dnt know wht he is going through.. god bless you pawandeep. You alwys rock. Its ok.. aisa ho jata hai..

