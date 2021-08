Indian Idol 12: भाई Rishi और Rajiv को याद करते हुए भावुक हुए Randhir Kapoor, कहा 'दोनों जहां हैं खुश होंगे...'

Randhir Kapoor gets emotional remembering his brothers Rishi and Rajiv: टीवी के फेमस सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) के ग्रैंड फिनाले की तैयारी जोरों-शोरों से चल रही है। इस हफ्ते इंडियन आइडल 12 के एपिसोड में अनुभवी अभिनेता रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) स्पेशल गेस्ट के तौर दिखाई दिए। शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने म्यूजिक के माध्यम से कपूर परिवार की विरासत का जश्न मनाया और दमदार प्रदर्शन दिया। ऐसे में पवनदीप राजन की श्रद्धांजलि ने रणधीर की आंखों को नम कर दिया। पवनदीप राजन ने राज कपूर की फिल्म 'जोकर' का लोकप्रिय गाना 'जीना यहां मरना यहां' गाया। उनकी परफॉर्मेंस के दौरान बैकग्राउंड में रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर और उनके पिता राज कपूर की तस्वीरें फ्लैश हुईं। Also Read - Indian Idol 12 Grand Finale Details Leaked: इस महान कम्पोजर को सलाम करेंगे #AruDeep सहित सभी प्रतियोगी

यह देखने पर रणधीर अपने आंसू नहीं रोक पाए। वह भावुक हो गए और कहा, 'इससे यादें ताजा हो गईं और इन तस्वीरों ने मुझे मेरे उन भाइयों की याद दिला दी जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए। वे जहां भी हैं, मुझे आशा है कि वे सभी खुश और सुरक्षित होंगे। शुक्रिया पवन, यह श्रद्धांजलि देने के लिए।' बीते साल अप्रैल 2020 में कैंसर से दो साल की लड़ाई के बाद ऋषि कपूर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कुछ महीने बाद राजीव कपूर का भी निधन हो गया। फरवरी 2021 में उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था।

इंडियन आइडल 12 के बात करें, तो इस शो का ग्रैंड फिनाले लगभग 12 घंटों तक चलने वाला है। मेकर्स इसे और भी बड़ा बनाने की तयारी में जुटे हैं। दर्शक भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इस शो का ताज किसके सिर सजेगा। सभी कंटेस्टेंट्स हर एपिसोड के साथ एक के बाद एक दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं।