Indian Idol 12: Reena Roy ने सबके सामने खोली Anu Malik की पोल, सुनकर आपको भी लगेगा झटका

Reena Roy Share Some Shocking Secret About Anu Malik's Life: सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के अपकमिंग एपिसोड में 80 के दशक के सुपरहिट गानों का मैजिक दिखाई देखा। आगामी एपिसोड में बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रीना रॉय (Reena Roy) स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई देंगी। यह एपिसोड उन फिल्मों के सुपरहिट गानों पर आधारित होगा, जिनमें रीना रॉय को कास्ट किया गया था। ऐसे में सभी कंटेस्टेंट्स अदाकारा की फिल्मों के गानों पर परफॉर्म नजर आएंगे। अरुणिता कांजीलाल सदाबहार गीत 'शीशा हो या दिल हो' गाती नजर आएंगी। रीना रॉय उनकी परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित होंगी। वह अरुणिता द्वारा गाए गए गाने पर लिप-सिंक भी करेंगी। Also Read - Top 5 TV News of the Week: Super Dancer 4 से नहीं होगी Shilpa Shetty की विदाई, Indian Idol 12 की Shanmukha Priya के हाथ लगी लॉटरी

इंडियन आइडल 12 के मंच पर रीना रॉय बॉलीवुड में अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा करेंगी। ऐसे में एक्ट्रेस ने इंडियन आइडल 12 के जज अनु मलिक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रीना रॉय ने साझा किया कि अनु मलिक उस गली के चक्कर लगाते थे जहां वह रहती थी। अनु मलिक यह सुनकर दंग रह जाते हैं। इसके अलावा रीना रॉय यह भी कहती है कि अनु मलिक इलाके के सबसे सभ्य परिवार की लड़की को लेकर भागे हैं और उन्होंने उससे शादी कर ली है। अनु मलिक के इस राज को सुनने के बाद आदित्य नारायण भी दंग रह जाते हैं। आदित्य कहते हैं कि इंडियन आइडल के 12वें सीजन में ये राज खुला है।

रीना रॉय 80 के दशक के गानों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करती दिखाई देंगी। इस समय दर्शक इंडियन आइडल 12 के फिनाले का इंतजार कर रहे हैं। हरकोई यह जानने के लिए बेताब है कि इस सीजन का ताज किसके सिर पर सजेगा। इस समय शो में पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया जा रहा है। Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan ने सबके सामने अपने हाथों से Arunita Kanjilal को खिलाई खीर, शरम से लाल हो गईं Arudeep की 'अरु'