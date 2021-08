Indian Idol 12: Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal से आगे निकलीं Sayli Kamble, फिनाले के एक दिन बाद ही कर दिया कारनामा

सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का फिनाले 15 अगस्त को हुआ और इसमें बाकी सभी कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) ने सीजन जीत लिया। शो में 'भारत की बेटी' के नाम से मशहूर सायली कांबले (Sayli Kamble) तीसरे नंबर पर रहीं। पूरे सीजन के दौरान अरुणिता, दानिश, शनमुख और पवनदीप को कई कंपोजर्स ने अपनी फिल्म के गाने का मौका दिया लेकिन सायली इस मामले में अनलकी रहीं। अब जैसे ही फिनाले खत्म हुआ तो सायली का 'बैड लक' भी चला गया। फिनाले खत्म होने के एक दिन बाद ही सायली को फिल्म में गाने का मौका मिल गया। Also Read - Indian Idol 12 के बाद अब इस शो का हिस्सा बनेंगे Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal

सायली कांबले जोई राजन की फिल्म 'कोल्हापुर डायरीज' से मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहीं हैं। उन्होंने फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद सायली काफी खुश हैं। सायली ने कहा, 'इंडियन आइडल में हिस्सा लेते समय मैं चाहती थी कि लोगों को मेरी गायकी पसंद आए और फिल्म इंडस्ट्री में मेरे करियर की शुरुआत हो। मैं मानती हूं कि मैं काफी लकी हूं। जैसे ही ग्रैंड फिनाले खत्म हुआ तो अगले ही दिन जोई राजन सर ने उनकी फिल्म 'कोल्हापुर डायरीज' में गाने का मौका दिया। मैं जोई राजन सर और कंपोजर अवधूत गुप्ते जी का दिल से शुक्रिया करती हूं जिन्होंने मुझे यह मौका दिया है।'

'INDIAN IDOL' SINGER RECORDS SONG FOR FILM... #SayliKamble - second runner-up of #IndianIdol12 - recorded her first song for #Marathi film #KolhapurDairies... Composed by #AvadhootGupte... Directed by #JoeRajan... #KolhapurDairies is remake of #Malayalam film #AngamalyDairies. pic.twitter.com/7Bx91FXF9v

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 17, 2021