Indian Idol 12: Arunita Kanjilal रच सकती हैं इतिहास लेकिन देनी होगी Pawandeep Rajan को पटखनी

Will Arunita Kanjilal create histroy in Indian Idol: इंडियन आइडल 12 के फिनाले में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। इस 15 अगस्त दर्शकों को इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का विजेता मिल जाएगा। फिनाले में पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, मोहम्मद दानिश, निहाल, शन्मुखप्रिया और सयाली कांबले जैसे प्रतियोगियों के बीच रेस देखने को मिलेगी, जो 12 घंटे चलने वाले फिनाले में दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इनमें से कोई एक अपने घर विजेता की ट्रॉफी लेकर जाएगा।

इंडियन आइडल 12 के इतिहास में 11 विनर्स में से केवल एक महिला विजेता बनी है। इंडियन आइडल 4 में सौरभी देबबर्मा ने दर्शकों का दिल जीतकर विजेता की ट्रॉफी उठाई थी। उनके बाद यह कारनामा कोई भी लड़की नहीं कर पायी है लेकिन इंडियन आइडल 12 में अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) इतिहास रच सकती हैं।

अरुणिता कांजीलाल को दर्शकों का खूब प्यार मिला है और उन्हें इस सीजन का मोस्ट कॉस्टेंट प्रतियोगी माना जाता है। उन्होंने कभी भी अपने दर्शकों को निराश नहीं किया है। हर एपिसोड में अरुणिता कांजीलाल ने अपने गाने से लोगों को प्रभावित किया है। दर्शकों का मानना है कि इस सीजन में वो विजेता बनकर निकल सकती हैं।

हालांकि अरुणिता कांजीलाल इतनी आसानी से ट्रॉफी नहीं उठा सकती हैं। उनके सामने पवनदीप राजन जैसी चुनौती हैं। पवनदीप राजन को दर्शक इस शो के विजेता के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें दर्शकों का काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसे में अरुणिता कांजीलाल का विजेता बनना थोड़ा मुश्किल है।

हाल में दोनों मीडिया के सामने आए थे जहां पवनदीप राजन ने कहा कि शो का विजेता चाहें कोई भी बने लेकिन वो चाहते हैं कि बचे हुए प्रतियोगियों की दोस्ती हमेशा-हमेशा चलती रहे। क्योंकि इस शो की सबसे खास बात यह है कि प्रतियोगियों ने रिश्ते कमाए हैं, जो अनमोल हैं।