Indian Idol 12: Pawandeep Rajan के विनर बनते ही सातवें आसमान पर पहुंचें फैंस, रात भर ट्विटर पर देते रहे बधाई

बीती रात ही इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के विनर की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश के पवनदीप राजन इस सिंगिंग रिएलिटी शो के विजेता बन चुके हैं। पवनदीप राजन ने शुरुआत से ही दर्शकों और सभी जजेज का दिल जीत लिया था और लगभग लोग यही मानकर चल रहे थे कि बारहवें सीजन की ट्रॉफी वो ही जीतेंगे। पनवदीप के विनर बनते ही सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता सा लग चुका है। कल रात से ही ट्विटर पर पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) को बधाई देते हुए लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही इस ट्रॉफी को डिजर्व करते थे।

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा है, ‘पवनदीप राजन के आगे कोई कुछ भी नहीं है और आज एक बार फिर से ये साबित हो चुका है। पवनदीप राजन ही इस ट्रॉफी के असली हकदार थे।’ एक दूसरे शख्स ने लिखा है, ‘पवनदीप राजन म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले हैं...उनकी आवाज ने तो करोड़ों हिन्दुस्तानियों का दिल जीत लिया है।’

Congratulations #PawandeepRajan for winning #IndianIdol12 n congratulations u too #Arunitakanjilal for 2nt position

Both r good singer n verry well deserving ? #IndianIdol2021 #IndianIdol pic.twitter.com/tm2lHCQ0iY — Arbind Kr Das (@RvAbhinay) August 15, 2021

I watched the entire season of #IndianIdol12 only because of him. Congratulations my favourite #PawandeepRajan . Wishing you more success and blessings. You have a long way to go❤️ pic.twitter.com/epFqS7zhaQ — _••_ (@KritikaDey3) August 15, 2021

Congratulations #PawandeepRajan on winning the #IndianIdol12 title, well deserved. Wishing the best of luck to all participants. https: pic.twitter.com/fHwKSuZCop — Saddam Husain (@mdsaddam6239) August 15, 2021

#PawandeepRajan is the winner of Indian idol 12. And I am shocked ? — kashif Shaikh (@kaaashifin) August 15, 2021

पवनदीप को ट्रॉफी के साथ मिली ये चीजें

इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी के साथ ही पवनदीप राजन को 25 लाख रुपये का चेक और एक मारूति सुजुकी की ब्रॉन्ड न्यू कार मिली है। शो से जुड़े स्पॉन्सरशिप की ओर से भी उन्हें कई ईनाम मिल चुके हैं।

इन लोगों को पवनदीप राजन ने छोड़ा पीछे

अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilala) इस शो की पहली रनर अप बनी हैं तो वहीं सायली कांबले (Sayli Kamble) दूसरी रनरअप है। पवनदीप राजन ने अरुणिता और सायली समेत मोहम्मद दानिश, शन्मुख प्रिया (Shanmukh Priya) और निहाल ताउरो को इस रेस में काफी पीछे छोड़ दिया है। बॉलीवुडलाइफ को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पवनदीप राजन ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई खुलासे किए हैं। पवनदीप राजन ने बताया, ‘शो खत्म होने के बाद मुंबई में अपना घर लूंगा और फिर धीरे-धीरे अपना काम शुरू करूंगा।’