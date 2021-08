Indian Idol 12 Winner: Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal एक साथ मिलकर उठाएंगे ट्रॉफी? AruDeep ने दिया बड़ा इशारा (Exclusive)

Pawandeep Rajan and Arunita Kanjilal to jointly lift the Indian Idol 12 Trophy?: टीवी इंडस्ट्री के फेमस सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) की पसंदीदा जोड़ी पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) लगातार सुर्खियों में रही है। पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के फेक लव एंगल से लेकर सिंगिंग स्किल्स सहित सभी चीजों को दर्षाओं ने खूब पसंद किया। अरुणिता और पवनदीप को उनके फैंस अरुदीप कहकर बुलाते हैं। अब ऐसे में फैंस यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर कौन इस सीजन की ट्रॉफी को अपने नाम करेगा। Also Read - Indian Idol 12 फिनाले से पहले एक्स कंटेस्टेंट्स ने कर दी विनर के नाम की भविष्यवाणी, Pawandeep के हाथ से फिसलेगी ट्रॉफी?

हालांकि ऐसी खबरें आई हैं कि इंडियन आइडल 12 के इस बार दो विनर होंगे। ऐसे में कई लोगों का यह मनना है कि 'इंडियन आइडल 12' की ट्रॉफी इस बार पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल ही साथ मिलकर उठाएंगे। बॉलीवुडलाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पवनदीप और अरुणिता ने इस बारे में बात की।

अरुणिता और पवनदीप दोनों इस बात से चिंतित या घबराए नहीं हैं कि सीजन कौन जीतेगा। अरुणिता ने कहा, 'जनता ने हमें इतना प्यार, सराहना और प्रोत्साहन दिया है। यही वास्तव में मायने रखता है।' पवनदीप ने अरुणिता का सपोर्ट किया, 'हम इतनी दूर आ गए हैं। दर्शकों की ओर से इतना प्यार और सपोर्ट मिला है, यही चीज विनर बनाती है। अब किसी को विजेता घोषित करना और ट्रॉफी सौंपना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है।'

जब हमने उनसे इस सीजन में दो विजेताओं के बारे में पूछा, तो दोनों कंटेस्टेंट्स ने हैरानी व्यक्त की। पवनदीप ने कहा, 'हम यह नहीं कह सकते कि अरुणिता और मैं एक साथ जीतेंगे। अगर निर्माता दो विनर के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वास्तव में ऐतिहासिक होगा क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह शो पहले से ही 12 घंटे लंबे ग्रैंड फिनाले की होस्ट करके इतिहास रच रहा है, दो विजेताओं के ट्रॉफी उठाने से एक और नया मोड़ आ जाएगा।'