Salman Khan के लिए गाना चाहते हैं Indian Idol 12 विनर Pawandeep Rajan?

Pawandeep Rajan Wants To Sing For Salman Khan: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का खिताब पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) ने अपने नाम कर लिया है। बीती रात पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 12 का विजेता घोषित किया गया। जजेज के साथ-साथ स्पेशल गेस्ट्स ने भी उनकी सराहना की। इतना ही नहीं उन्होंने हिमेश रेशमिया के लिए गाया है और उन्हें करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काम करने की पेशकश की गई है। इन सबके बीच पवनदीप राजन ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है।

इंडियन आइडल 12 का विनर बनने के बाद पवनदीप राजन ने सलमान खान के साथ काम करने की इच्छा जताई है। अपनी बड़ी जीत के बाद इंडियन आइडल 12 के विजेता ने अब भाईजान और एआर रहमान के साथ काम करना चाहते हैं। पवनदीप राजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'अगर मुझे एआर रहमान सर और प्रीतम दा के लिए गाने का मौका मिलता है, तो यह मेरा सपना सच होने जैसा होगा। मैं सलमान खान सर के लिए गाना चाहूंगा।'

पवनदीप ने भी अपनी बड़ी जीत का खुलासा किया। उन्होंने साझा किया, 'मैंने अंतिम क्षणों के दौरान ज्यादा नहीं सोचा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी शो जीतेगा उसकी ट्रॉफी किसी एक दोस्त को मिलेगी। हम सब एक बड़ा परिवार हैं।जब मुझे ट्रॉफी मिली तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हम सभी इस ट्रॉफी के योग्य थे। हम सभी ने भविष्य में एक साथ काम करने की योजना बनाई है और हम शो के बाद भी एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे।'

पवनदीप राजन ने जहां विजेता का खिताब हासिल किया, वहीं इंडियन आइडल 12 को अरुणिता कांजीलाल के रूप में उपविजेता मिली। दोनों के डेटिंग की भी अफवाह है लेकिन उनका कहना है कि वे सिर्फ दोस्त हैं।