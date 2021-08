Indian Idol 12 के विनर Pawandeep Rajan की बहन ने Arunita Kanjilal के साथ खिंचवाई फोटो, फैंस बोले, 'भाभी है तुम्हारी'

Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan's sister Jyotideep photos with Arunita Kanjilal goes viral: इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले बीते दिन ही पूरा हुआ। टीवी के इस सिंगिंग रियलिटी शो के विनर पवनदीप रंजन (Pawandeep Rajan) बने। शो के फिनाले की रेस में सबसे आगे पवनदीप रंजन और पश्चिम बंगाल की कंटेस्टेंट अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) चल रहे थे। मुख्य तौर पर ये मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा था। आखिरकार विजेता की ट्रॉफी उत्तराखंड के सिंगर पवनदीप रंजन ने हासिल की। इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले को देखने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले भी मुंबई पहुंचे थे। यहां पवनदीप रंजन की बहन ज्योतिदीप भी पहुंची थी। ज्योतिदीप ने शो के विनर के ऐलान के बाद अपने भाई की कॉम्पीटिटर अरुणिता कांजीलाल के साथ तस्वीरे भी क्लिक करवाईं। Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: Pawandeep Rajan ऐसे मनाएंगे अपनी जीत का जश्न, रिवील किया प्लान

ज्योतिदीप ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में ज्योतिदीप और अरुणिता कांजीलाल साथ में पोज देते दिख रहे हैं। रेड कलर के शिमरी वन शोल्डर ऑफ गाउन में अरुणिता कांजीलाल पवनदीप रंजन की बहन के साथ बेहद खुशनुमा अंदाज में फोटोज क्लिक करवाती दिख रही हैं। इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पवनदीप और अरुणिता के फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ इंटरनेट यूजर अरुणिता को ज्योतिदीप की भाभी तक बताने में लगे हैं। यहां देखें फोटोज।

View this post on Instagram A post shared by Jyotideep Rajan (@jyotideeprajan_official)

पवनदीप रंजन और अरुणिता कांजीलाल की अफेयर की उठी थी अफवाह

बता दें कि इस टीवी रियलिटी शो के दौरान निर्माताओं ने पवनदीप रंजन और अरुणिता कांजीलाल के रयूमर्ड लव एंगल का मुद्दा खूब भुनाया था। जिसे लेकर तरह-तरह की बातें हुई थीं। हालांकि अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप दोनों ने ही इन खबरों का खंडन किया था और एक दूसरे को महज दोस्त बताया है। फिलहाल पवनदीप की बहन ज्योतिदीप के साथ अरुणिता कांजीलाल की फोटोज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बता सकते हैं।