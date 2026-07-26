Indian Idol 16 Winner Name: टीवी का पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 16' (Indian Idol 16) बीते 9 महीने से ज्यादा समय से लोगों को एंटरटेन कर रहा था. जब से शो के फिनाले की डेट 26 जुलाई अनाउंस हुई तब से इसके विनर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. आखिरकार शो 'इंडियन आइडल 16' को विनर मिल गया है. ओडिशा की रहने वाली ज्योतिर्मयी नायक (Jyotirmayee Nayak) ने शो की ट्रॉफी उठाई है. उन्होंने जबलपुर के तनिष्क शुक्ला को पीछे छोड़ते हुए शो जीता है. शो 'इंडियन आइडल 16' अपने नाम करने पर ज्योतिर्मयी नायक को ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली है. विनर बनने के बाद उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.
शो 'इंडियन आइडल 16' के ग्रैंड फिनाले के अंतिम पलों में स्टेज पर ज्योतिर्मयी नायक और तनिष्क शुक्ला थे. शो के होस्ट आदित्य नारायण ने जैसे ही अनाउंस किया कि ज्योतिर्मयी नायक विनर बन गई हैं तो वह इमोशनल हो गईं. उन्होंने ट्रॉफी और 20 लाख रुपये चेक लेने के बाद भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाया. वहीं, तनिष्क शुक्ला रनर-अप रहे. ज्योतिर्मयी नायक ने अपनी जीत का क्रेडिट कैंसर के उन मरीजों को दिया जिन्हें उन्होंने अपनी म्यूजिक थैरेपी के जरिए ठीक किया. बताते चलें कि शो 'इंडियन आइडल 16' के 9 महीने से ज्यादा के सफर में ज्योतिर्मयी नायक ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दीं. गौरतलब है कि इस बार शो काफी हिट रहा और जिसके चलते इसे दो बार एक्सटेंशन मिला. इस शो में देशभर से आए सिंगर्स ने अपनी प्यारी आवाज से लोगों का दिल जीता. वहीं, शो की ट्रॉफी ओडिशा की ज्योतिर्मयी नायक ने जीती.
View this post on Instagram
शो 'इंडियन आइडल 16' के फिनाले में कुमार सानू, ऊषा उत्थुप, उर्मिला मातोंडकर और शहनाज गिल जैसी हस्तियां पहुंची थीं. इन लोगों ने फाइनलिस्ट का उत्साह बढ़ाया. शो 'इंडियन आइडल 16' के फाइनल में ज्योतिर्मयी नायक, तनिष्क शुक्ला, सुहैल सैफी, अंशिका चोंकर, मनराज, वीर सिंह, मायसिमे बोसु पहुंचे थे. ज्योतिर्मयी नायक विनर बनीं तो तनिष्क शुक्ला रनर-अप बने. बताते चलें कि विनर को 20 लाख रुपये और ट्रॉफी मिली तो रनर-अप 10 लाख रुपये मिले. शो 'इंडियन आइडल 16' की विनर ज्योतिर्मयी नायक की बात करें तो वह म्यूजिक थेरेपिस्ट भी रही हैं. उन्होंने लोगों को ठीक करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.