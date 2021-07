Indian Idol 12 Breaking: 12 घंटे तक लगातार चलेगा फिनाले, मेकर्स ने इतिहास रचने के लिए की ये तैयारियां

Indian Idol Breaking: The finale episode of Neha Kakkar's singing reality show to air for 12 Hours?: जल्द ही सोनी टीवी के सुपरहिट सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का फिनाले होने वाला है। ऐसे में मेकर्स इंडियन आइडल 12 के फिनाले को यादगार बनाने की तैयारी कर रही हैं। कुछ समय पहले ही ऐलान किया गया था कि इंडियन आइडल 12 का फिनाले 15 अगस्त को होने वाला है। इसी बीच खबर आ रही है कि इंडियन आइडल 12 का फिनाले 12 घंटों तक ऑनएयर होने वाला है। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इंडियन आइडल 12 का फिनाले एपिसोड 12 घंटे लंबा होने वाला है। Also Read - Indian Idol 12: दिलीप साहब को याद करके रो पड़े Dharmendra, बोले 'उनकी फिल्में देखकर मैं सोचता था...'

इंडियन आइडल 12 के फिनाले में शो का हिस्सा रह चुकी हस्तियां परफॉर्म करने वाली हैं। इतना ही नहीं बॉलीवुड के की जाने माने सिंगर्स भी इंडियन आइडल 12 के फिनाले का हिस्सा बनने वाले है। इंडियन आइडल के एक्स विनर्स भी सिंगिंग की इस महफिल में चार चांद लगाने वाले हैं। ऐसे में बीते 12 सालों की यादें ताजा होने वाली है।

क्रिएटिव टीम फिनाले को सुपरहिट बनाने में जुट गई है। इंडियन आइडल 12 फिनाले से जुड़ी ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। फैंस इंडियन आइडल 12 के फिनाले को देखने के लिए काफी बेताब हो गए हैं। ये बात तो हर कोई जानता है कि इंडियन आइडल 12 ने इस बार टीआरपी लिस्ट को हिलाकर रख दिया। लोगों ने इंडियन आइडल 12 को अपना जमकर प्यार दिया है। Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: फेक नहीं है Arunita Kanjilal और Pawandeep Rajan का रिश्ता, Mohd Danish ने लगा दी पक्की मुहर

देखें इंडियन आइडल 12 का प्रोमो- Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: Top 6 में पहुंची Shanmukhapriya के सपोर्ट में उतरे Mohd Danish, बोले ‘उसे लोग ही वोट...’

हालांकि इंडियन आइडल 12 का नाम की बार विवादों में भी घिर चुका है। पवनदीप और मोहम्मद दानिश और अरुणिता कांजीलाल की फेक ट्राइएंगल लव स्टोरी को लेकर भी काफी हंगामा हो चुका है। बॉलीवुड लाइफ से इस बारे में बात करते हुए इन कंटेस्टेंट्स ने कहा था, हम परिवार की तरह रहते हैं। हमारे बीच अच्छी दोस्ती है। शो में टीआरपी के लिए कोई दिखाना नहीं होता है। हम शो के पहले दिन दोस्त बन गए हैं। हमारा ये रिश्ता आगे भी ऐसे ही रहने वाला है।