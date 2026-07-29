google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • TV
  • YRKKH: क्या सच में मां बनने वाली है अभीरा? मायरा और मुक्ति के झगड़ों ने परिवार की खुशियों पर फेरा पा...

YRKKH: क्या सच में मां बनने वाली है अभीरा? मायरा और मुक्ति के झगड़ों ने परिवार की खुशियों पर फेरा पानी

YRKKH Twist: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा की जिंदगी में नया ड्रामा शुरू होने वाला है. अभिरा के प्रेग्नेंसी सिम्पटम्स ने परिवार में तहलका मचा दिया है. 

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 29, 2026 7:20 AM IST
YRKKH: क्या सच में मां बनने वाली है अभीरा? मायरा और मुक्ति के झगड़ों ने परिवार की खुशियों पर फेरा पानी

क्या सच में मां बनने वाली है अभिरा?

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है. फैंस के फेवरेट कपल अरमान और अभिरा की जिंदगी में खुशियां कभी भी टिक कर नहीं रहतीं. अभिरा को अपनी प्रेग्नेंसी के कुछ लक्षण महसूस होते हैं. शुरुआत में यह खबर सुनकर अरमान और अभिरा दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता. उन्हें लगता है कि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है, और अभिरा तो मन ही मन मायरा के बचपन की यादों को दोहराने के सपने भी सजाने लगती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पोद्दार परिवार की जिंदगी में बिना किसी ड्रामे के कुछ भी नहीं होता, यहां भी वही हुआ.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा अरमान का हाथ से निकलेगी मायरा, जवानी के जोश में उड़ाएगी गुलछर्रे?
Also Read

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा अरमान का हाथ से निकलेगी मायरा, जवानी के जोश में उड़ाएगी गुलछर्रे?

बेटियों के झगड़े से परेशान है अभिरा

अभिरा की खुशी तब थोड़ी फीकी पड़ जाती है जब वह घर के अंदर मुक्ति और मायरा के बीच लगातार हो रहे झगड़ों को देखती है. इन रोजाना की लड़ाइयों और टेंशन की वजह से अभिरा का दिमाग और दिल दोनों परेशान हो जाते हैं. हालांकि, सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अभिरा की प्रेग्नेंसी को लेकर जो खुशियां मनाई जा रही हैं, वह शायद एक गलतफहमी हो सकती है. आने वाले एपिसोड्स में यह खुलासा होने की उम्मीद है कि अभिरा असल में प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि वह किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या या शारीरिक कमजोरी से परेशान है. जब यह बात सामने आएगी, तो पोद्दार परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. खुशी और जश्न का माहौल पल भर में चिंता और सस्पेंस में बदल जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में होगी इस एक्टर की एंट्री, 'दिया और बाती' में दिखा चुका है अपना कमाल
Also Read

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में होगी इस एक्टर की एंट्री, 'दिया और बाती' में दिखा चुका है अपना कमाल

अभिरा को लेकर परेशान है अरमान

पोद्दार परिवार एक बार फिर से खुशी, गम और कन्फ्यूजन के बीच फंस गया है. अभिरा का यह कन्फ्यूजन घर के बाकी सदस्यों को भी परेशान कर रहा है. पोद्दार परिवार समझ नहीं पा रहा है कि वे इस स्थिति में खुश हों या दुखी हों. अरमान अपनी पत्नी अभिरा को संभालने की हरमुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को ढेर सारा इमोशनल ड्रामा, आंसू और अनसुने राज देखने को मिलने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Jana Nayagan Box Office Day 6: वीक डेज पर विजय की फिल्म का भौकाल, मेकर्स हुए मालामाल

Next Story

Jana Nayagan Box Office Day 6: वीक डेज पर विजय की फिल्म का भौकाल, मेकर्स हुए मालामाल