मां बनने वाली हैं बालिका वधू की 'आनंदी'? सरेआम उल्टी करती दिखीं Avika Gor, अब हो रही हैं ट्रोल

Avika Gor: 'बालिका वधू' की 'आनंदी' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस वोमिट करती दिखीं. लेकिन इस क्लिप के बाद अब अविका काफी ज्यादा ट्रोलर हो रही हैं.

Avika Gor Pregnancy News: टीवी के पॉपुलर शो 'बालिका वधू' में 'आनंदी' का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर (Avika Gor) हाल ही में 'पति-पत्नी और पंगा' (Pati Patni Aur Panga) शो में नजर आई थीं, लेकिन इस बीच एक्ट्रेस एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. हालांकि, इस बार वजह उनका कोई नया शो नहीं बल्कि उनका एक वीडियो (Avika Gor Video) है, जिसे देखने के बाद फैंस जहां उनकी प्रेग्नेंसी के कयास लगा रहे हैं, वहीं कुछ नेटिजन्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

सरेआम उल्टी करती दिखीं Avika Gor

सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अविका गौर अपने पति मिलिंद चंदवानी के साथ नजर आ रही हैं. क्लिप में दोनों पति-पत्नी पैप्स को पोज देने के लिए जैसे ही आगे आते हैं वैसे ही कुछ ऐसा होता है, जिसे देखने के बाद लोग एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी के कयास लगाने लगे. दरअसल, वीडियो में अविका पहले तो पेट पर हाथ रखती हैं और फिर उसके जस्ट बाद वो उल्टी करने लगती हैं, वहीं उनके पति यानी मिलिंद चंदवानी पैप्स को ये कवर करने से रोकते नजर आते हैं. उनका ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्रोलर्स के निशाने पर आईं Avika Gor

जैसे ही अविका गौर का ये वीडियो सामने आया फैंस एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी के कयास लगाने लगे, लेकिन वहीं एक्ट्रेस नेटिजन्स के निशाने पर आ गई और इस क्लिप को लेकर अब वो ट्रोल हो रही हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बहुत अच्छा एक्टिंग', दूसरे ने लिखा, 'मुझे यहां भी क्यों लग रहा है कि एक्टिंग चल रही है.' तीसरे ने लिखा, 'प्रेग्नेंसी अनाउंस करने का बड़ा ही कैजुअल तरीका है.' एक ने कहा, 'ड्रामा था या एक्टिंग जो भी था बहुत बेकार एक्टिंग थी.' एक ने तो हद ही कर दी उसने लिखा, 'जैस शादी मीडिया के सामने की थी वैसे ही प्रेग्नेंसी सिम्टम्स भी मीडिया के सामने होंगे.'

कब और कहां हुई थी Avika Gor की शादी?

आपको बता दें कि, 'बालिका वधू' फेम अविका गौर (Avika Gor Marriage Date) की शादी 30 सितंबर 2025 को रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर हुई थी. एक्ट्रेस ने नेशनल टीवी पर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ सात फेरे लिए थे. शो के सेट पर ही अविका और मिलिंग की हल्दी, मेहंदी और संगीत के साथ पूरी शादी संपन्न हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

