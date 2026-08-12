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Roadies Season 21: 'रोडीज' के नए सीजन से प्रिंस नरूला का पत्ता हुआ साफ? MTV के सबसे बड़े शो में होगी इस स्टार की एंट्री

Roadies Season 21 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके आने वाले सीजन से प्रिंस नरूला का पत्ता कट गया है और उनकी जगह पर टीवी की पॉपुलर एक्टर की एंट्री होने वाली है.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 12, 2026 8:17 PM IST
Roadies Season 21: 'रोडीज' के नए सीजन से प्रिंस नरूला का पत्ता हुआ साफ? MTV के सबसे बड़े शो में होगी इस स्टार की एंट्री

'रोडीज सीजन 21' से कटा प्रिंस नरूला का पत्ता?

Roadies Season 21: MTV का मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर रियलिटी शो 'रोडीज' (Roadies) टीवी का अब तक का सबसे बड़ा और चर्चित शो है. साल 2003 में शुरू हुए इस शो के अबतक 20 सीजन (Roadies Season 20) आ चुके हैं और दर्शकों को अब इसके 21वें सीजन (Roadies Season 21) का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच शो से जुड़ी कुछ खबरें लगातार सामने आ रही हैं. पहले कहा जा रहा था कि आने वाले सीजन में बेसर अली, सिवेट तोमर की जगह ले सकते हैं. वहीं, अब रोडीज को लेकर एक और बड़ी खबर चर्चा में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण कुंद्रा (Karan Kundrra) एक बार फिर रोडीज में वापसी कर सकते हैं. मालूम हो कि करण इससे पहले भी इस रियलिटी शो में गैंग लीडर रह चुके हैं. वहीं खबरों की माने तो इस सीजन में भी वो नजर आ सकते हैं.

Roadies Season 21 से कटा प्रिंस नरूला का पत्ता?

टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करण कुंद्रा (Karan Kundrra) रोडीज के मेकर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि वह 'रोडीज सीजन 21' में प्रिंस नरूला की जगह गैंग लीडर की भूमिका में नजर आ सकते हैं. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि प्रिंस नरूला (Prince Narula) शो छोड़ रहे हैं या फिर अपने दूसरे कामों की वजह से इस सीजन से दूर रहेंगे. फिलहाल MTV या करण कुंद्रा की तरफ से इस खबर को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन जैसे ही करण की वापसी की खबर इंटरनेट पर आई, फैन्स ने भी अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, तो कुछ ने कहा कि रोडीज की पहचान ही प्रिंस नरूला से है.

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पहले भी दो सीजन में रह चुके हैं गैंग लीडर

आपको बता दें कि करण कुंद्रा पहले रोडीज के दो सीजन में गैंग लीडर रह चुके हैं. वह रोडीज X2 और रोडीज X4 का हिस्सा थे. इसके बाद 2017 में वह रोडीज राइजिंग में भी वापस आए थे, लेकिन ऑडिशन राउंड के बाद ही शो से बाहर हो गए. उस समय उनके एक्टिंग प्रोजेक्ट्स को उनके शो छोड़ने की बड़ी वजह बताया गया था. करण ने खुद भी कहा था कि वह लंदन में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं. हालांकि, उस दौरान एक ऑडिशन से जुड़े विवाद को लेकर भी उनके शो से बाहर होने की खबरें सामने आई थीं.

कब शुरू होगा Roadies Season 21?

'रोडीज सीजन 21' की रिलीज डेट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है. इसके अलावा शो के गैंग लीडर्स की फाइनल लिस्ट भी सामने नहीं आई है. 'रोडीज़ XX: डबल क्रॉस' में प्रिंस नरूला, रिया चक्रवर्ती, नेहा धूपिया और एल्विश यादव गैंग लीडर के तौर पर नजर आए थे. बाद में गौतम गुलाटी ने वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर के तौर पर शो में एंट्री ली थी. अब सीजन 21 को लेकर प्रिंस नरूला, नेहा धूपिया, रिया चक्रवर्ती, एल्विश यादव और रजत दलाल जैसे नामों की चर्चा हो रही है. वहीं, करण कुंद्रा की वापसी की खबर ने फैन्स की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. हालांकि, जब तक MTV की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, तब तक इन खबरों को सिर्फ रिपोर्ट्स और अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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