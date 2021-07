The Kapil Sharma Show से नहीं कटा है Sumona Chakravarti का पत्ता!! यहां पढ़ें पूरी सच्चाई

Is Sumona Chakravarti left The Kapil Sharma Show: टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का सुपरहिट कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) फरवरी 2021 में बंद हो गया था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से नई फिल्मों की रिलीज रुक गई, जिस कारण सोनी चैनल ने इस शो को कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला किया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म हो चुकी है और अब महाराष्ट्र में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, जिस कारण सोनी टीवी ने द कपिल शर्मा शो को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। Also Read - Urvashi Dholakia ने स्वीट 16 बनकर अपने बर्थडे बैश में मचाया हंगामा, Sumona Chakravarti संग दिए पोज

कुछ दिनों पहले ही कपिल शर्मा ने अपने शो का नया प्रोमो रिलीज किया था, जिसमें उनकी पूरी स्टारकास्ट नजर आ रही थी। कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और भारती सिंह के साथ-साथ इस बार द कपिल शर्मा शो में सुदेश लहरी भी नजर आएंगे। सुदेश लहरी और कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में नजर आते थे। यह पहला मौका होगा जब सुदेश लहरी कपिल शर्मा के शो पर लोगों को हंसाते दिखेंगे।

कपिल शर्मा के शो का प्रोमो देखने के बाद सुमोना चक्रवर्ती के फैंस को तगड़ा झटका लगा क्योंकि वो इसमें नजर नहीं आईं। द कपिल शर्मा शो के नए प्रोमो को देखने के बाद लोग मान रहे हैं कि सुमोना चक्रवर्ती का पत्ता कपिल के शो से कट गया है।

अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो हम बता दें कि सुमोना चक्रवर्ती भले ही द कपिल शर्मा शो के लेटेस्ट प्रोमो में नजर न आ रही हों लेकिन उनका पत्ता शो से साफ नहीं हुआ है। शो के मेकर्स लगातार सुमोना से बात कर रहे हैं। यह संभव हो सकता है कि सुमोना चक्रवर्ती द कपिल शर्मा शो के साथ स्थाई रूप से न जुड़ें लेकिन वो अलग-अलग एपसोड में दिखाई दे सकती हैं। सुमोना चक्रवर्ती और शो के मेकर्स क्या फैसला लेते हैं, जल्द ही पता चल जाएगा।