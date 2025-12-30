छोटे पर्दे के बाद अब सिनेमा में धमाका करेंगी Isha Malviya, इस पंजाबी फिल्म से करेंगी ग्रैंड एंट्री...

Isha Malviya Punjabi Film: टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकीं ईशा मालवीय अब सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं. रियलिटी शोज और टीवी सीरियल्स में धमाल मचाने के बाद ईशा अब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

By: Masummba Chaurasia | Published: December 30, 2025 2:53 PM IST

टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकीं ईशा मालवीय अब सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं. रियलिटी शोज और टीवी सीरियल्स में धमाल मचाने के बाद ईशा अब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनकी पहली पंजाबी फिल्म 'इश्कां दे लेखे' का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है.

ईशा मालवीय को करियर की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी टीवी और रियलिटी शोज से मिली. खासतौर पर 'बिग बॉस 17' में उनकी मौजूदगी ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया. अब ईशा ने बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर पंजाबी सिनेमा में अपनी एंट्री कंफर्म की.

'इश्कां दे लेखे' एक रोमांटिक लव स्टोरी है, जिसका निर्देशन मनवीर बराड़ ने किया है, और कहानी जस्सी लोहका ने लिखी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में ईशा जसनीत और गुरनाम समर के किरदार में नजर आएंगे. फैंस इस फ्रेश जोड़ी को लेकर पहले से ही काफी एक्साइटेड हैं.

ईशा मालवीय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की रहने वाली हैं. उन्होंने बेहद कम उम्र में ही एक्टिंग और डांस की दुनिया में कदम रख दिया था. महज तीन साल की उम्र से ईशा ने डांस सीखना शुरू कर दिया था, और बाद में बूगी वूगी, डांस इंडिया डांस और डांस प्लस जैसे कई डांस रियलिटी शोज के लिए ऑडिशन दिए.

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ईशा इंजीनियरिंग करने की प्लानिंग बना रही थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्टिंग की राह पर आगे बढ़ा दिया. ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट के शो 'उड़ारियां' में जैस्मिन के किरदार से उन्हें पहचान मिली. हालांकि, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ 'बिग बॉस 17' के बाद तेजी से बढ़ा, जहां उनका लव ट्रायंगल खूब दर्शकों को पसंद आया.

