Ishqbaaaz स्टार Gaurav Dixit को NCB ने किया गिरफ्तार, चरस ने बढ़ाई मुश्किलें

Ishqbaaaz Star Gaurav Dixit arrested by NCB after Raid: सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल आने के बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मनोरंजन जगत पर पैनी निगाह बनाई हुई है। बीते कुछ समय में कई टीवी सितारे ड्रग केस में फंस चुके हैं। कुछ महीने पहले ही टीवी एक्टर गौरव दीक्षित (Gaurav Dixit) के घर एनसीबी ने रेड मारी थी। गौरव दीक्षित के घर से एनसीबी की रेड में MD ड्रग्स चरस और दूसरे ड्रग्स बरामद किए गए थे। इस दौरान गौरव दीक्षित अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ गायब हो गए थे। एनसीबी ने दावा किया था गौरव दीक्षित और उनकी डच गर्लफ्रेंड ड्रग रैकेट का सक्रिय हिस्सा थे।

बिग बॉस 7 स्टार एजाज खान (Ajaz Khan) से मिली जानकारी के आधार पर एनसीबी ने इस काम को अंजाम दिया था। इसी बीच खबर आ रही है कि एनसीबी गौरव दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी गौरव दीक्षित से पूछताछ कर रही है। एनसीबी को शक है कि गौरव दीक्षित बॉलीवुड जगत में ड्रग्स सप्लाई करता था।

क्या है पूरा मामला?

कुछ समय पहले ही एनसीबी ने मुंबई के सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायर फारूख बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को गिरफ्तार किया था। इस दौरान एनसीबी ने करीब 2 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की थी। आरोप है कि शादाब बटाटा पर मुंबई की बॉलीवुड सेलेब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करता था। इस मामले में एजाज खान का नाम सामने आया था। जिसके बाद एनसीबी ने एजाज खान पर शिकंजा कसा था। एजाज खान के बयान के हिसाब से एनसीबी ने एक्शन लिया है।

बता दें गौरव दीक्षित टीवी जगत का एक जानामाना नाम हैं। गौरव दीक्षित टीवी सीरियल्स का हिस्सा रह चुके हैं। गौरव दीक्षित ने इश्कबाज, दिल बोले ओबेरॉय, दिल जैसे धड़के... धड़कने दो, लुटेरी दुल्हन जैसे टीवी शो में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा गौरव दीक्षित 'गंगा के पार सैयां हमार', 'हैप्पी फिर भाग जाएगी', 'दहेक: ए रेस्टलेस माइंड' और 'द मैजिक ऑफ सिनेमा' जैसी फिल्म में नजर आ चुके हैं।