अली गोनी से शादी के सवाल पर जैस्मिन भसीन को आया गुस्सा, बोलीं- 'लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी से...'

Jasmin Bhasin On Marriage With Aly Goni: टीवी अभिनेत्री जैस्मिन भसीन की बॉयफ्रेंड अली गोनी संग शादी को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपनी शादी को लेकर दिलचस्प रिएक्शन दिया है.

जैस्मिन भसीन और अली गोनी रिलेशनशिप में हैं.

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) और अली गोनी (Aly Goni) लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं. ये दोनों एक-दूसरे पर अक्सर प्यार लुटाते नजर आते हैं. जैस्मिन भसीन और अली गोनी के तमाम चाहने वाले फैंस दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं और आए दिन इसको लेकर सवाल करते रहते हैं. हालांकि, इस कपल ने अपनी शादी को लेकर कोई समय नहीं दिया है. इसी बीच जैस्मिन भसीन ने एक इंटरव्यू दिया है और बताया है कि जब उनसे शादी का सवाल किया जाता है तो वह क्या करती हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या बताया है.

जैस्मिन भसीन बोलीं- लोगों को मजा आता है

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन 'पिंकविला' से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि आपको क्या लेना देना. ना आपको कैटरिंग बिल भरना है, ना आपको शादी का डेकोरेशन करना है. आपको क्या मतलब है, जब करनी है कर लेंगे, आप अपने काम से काम रखो. मुझे यही लगता है कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम अपना देख लो. हम कर लेंगे जब हमें करनी होगी. जब होगी तो पता चल जाएगा. इससे किसी को मतलब नहीं है. बस लोगों को मजा आने लगा पूछने में. कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि शायद ये सवाल उन्हें परेशान करता है, इसलिए इस सवाल का जवाब नहीं देते. लेकिन हमारे लिए जवाब ना देने का फैसला सोच समझकर लिया गया है. इससे हमें कोई परेशानी नही होती.'

जैस्मिन भसीन ने कहा- शादी के बारे में नहीं पूछना चाहिए

एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने आगे कहा, 'बस बात ये है कि पता नहीं शायद लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि हम क्यों खुश हैं और उन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी भी दुखी होनी चाहिए. जब लोग बार-बार पूछते हैं कि आप शादी कब करेंगे तो मुझे कभी-कभी हंसी आती है. मैं इस पर मजाक भी करती हूं और कहती हूं कि क्या सच में आप लोग ऐसा सोचते हैं. तो ये एक मजाक है लेकिन जब भी शादी होनी होगी, तब हो जाएगी. ये किसी और का मामला नहीं है और लोगों को हमसे ये पूछना बंद कर देना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक्टर हैं. हम चाहते हैं कि लोग हमारे काम के लिए पहचानें. वो काम जिसमें हमने इतनी मेहनत की है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.