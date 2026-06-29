बर्थडे पर ऐसा क्या हुआ कि Jasmine Bhasin को होना पड़ा अस्पताल में एडमिट? BF अली गोनी ने बताई वजह, अब फैंस कर रहे दुआ!

Jasmine Bhasin News: टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दुबई पहुंचीं थीं, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा. वहीं अब एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड और एक्टर अली गोनी ने बताया कि जैस्मीन को क्या हुआ और उनकी हेल्थ अपडेट भी शेयर की.

Jasmine Bhasin को क्या हुआ?

Jasmine Bhasin Hospitalised In Dubai On Birthday: टीवी की चुलबुली और सबकी चहेती एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन (Jasmine Bhasin) के लिए इस साल का बर्थडे बेहद दर्दनाक रहा. जैस्मीन और उनके बॉयफ्रेंड अली गोनी (Aly Goni) बड़ी उम्मीदों और खुशियों के साथ दुबई में बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है, जो किस्मत को मंजूर होता है. 36वें बर्थडे की खूबसूरत और खास यादें बनाने दुबईं गईं एक्ट्रेस अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गई. जिसकी जानकारी खुद उनके बॉयफ्रेंड अली गोनी ने दी. एक्टर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें और भावुक कर देने वाला नोट शेयर किया है, जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया है.आइए जानते हैं आखिर जैस्मीन भसीन को ऐसा क्या हुआ की वो बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच अस्पताल पहुंच गईं.

अस्पताल में कटा बर्थडे केक, व्हीलचेयर पर दिखीं Jasmine

अली गोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी परेशान हो गए हैं. एक फोटो में अली अस्पताल के बेड पर लेटी जैस्मीन को गले लगाते दिख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में जैस्मीन व्हीलचेयर पर बैठी नजर आ रही हैं. हद तो तब हो गई जब जैस्मीन को अपना बर्थडे केक भी अस्पताल के कमरे के अंदर ही काटना पड़ा, जिसका वीडियो भी एक्टर ने शेयर किया है.

जैस्मीन को इस हालत में देखकर टूटे Aly Goni

जैस्मीन भसीन को इस हालत में देखकर अली गोनी पूरी तरह टूटे नजर आए. उन्होंने तस्वीरों और वीडियो को शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट नोट शेयर किया. एक्टर ने लिखा, 'हैप्पी-हैप्पी बर्थडे जैस्मीन हम यहां तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन जिंदगी का कुछ और ही प्लान था... बर्थडे की यादें बनाने के बजाय, आज हम अस्पताल के एक कमरे में हैं. तुम्हें इस दर्द में देखना इस ट्रिप का सबसे मुश्किल हिस्सा रहा है. मैं तुम्हें फिर से हेल्दी और मुस्कुराता हुआ देखने के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूं.'

अली ने आगे लिखा, 'अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां, अच्छी सेहत, प्यार और कामयाबी दे. जल्दी से ठीक हो जाओ... आज मेरे दिल में सिर्फ यही एक दुआ है. लव यू, ऑलवेज.'

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जैस्मीन भसीन को अस्पताल में क्यों होना पड़ा एडमिट?

लगातार आ रहे फैंस और करीबियों के फोन और मैसेजेस के बाद अली गोनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक हेल्थ अपडेट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'उन सभी के लिए मैसेज जो मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं! आपके प्यार और दुआओं के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. हम जैस्मीन का बर्थडे मनाने दुबई आए थे, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई. एक सीरियस इन्फेक्शन की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल और भावुक रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर मैं आपके कॉल्स या मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाया हूं, तो मुझे माफ कीजिएगा. इस वक्त मेरा पूरा ध्यान सिर्फ जैस्मीन के साथ रहने पर है. डॉक्टर उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं और वो धीरे-धीरे ठीक हो रही है. प्लीज उसे अपनी दुआओं में याद रखें. इंशाअल्लाह, वो बहुत जल्द मुस्कुराते हुए वापस आएगी.'

'खतरों के खिलाड़ी' से 'बिग बॉस 14' तक का सफर

आपको बता दें कि जैस्मीन भसीन और अली गोनी की पहली मुलाकात रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में हुई थी. सालों तक दोनों के अफेयर की खबरें उड़ती रहीं, लेकिन वो हमेशा खुद को सिर्फ 'अच्छा दोस्त' ही बताते रहे. इसके बाद जब दोनों 'बिग बॉस 14' के घर में पहुंचे, तब जाकर उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर अपने प्यार का खुलकर इजहार किया और तब से यह जोड़ी फैंस की पसंदीदा बनी हुई है.