पर्दे पर सुपरहिट थी Jay Bhanushali और Mahhi Vij की जोड़ी, इन 2 शोज में लव केमिस्ट्री से लगा दी थी आग

Jay Bhanushali-Mahhi Vij: टेलीविजन के फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज के रास्ते अब अलग हो चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कपल सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्दे पर भी हिट था.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 4, 2026 4:23 PM IST

Jai Bhanushali-Mahhi Vij: टेलीविजन जगत की सबसे फेमस जोड़ियों में शुमार जय भानुशाली (Jai Bhanushali) और माही विज (Mahhi Vij) के रास्ते अब हमेशा के लिए ऑफिशियली अलग हो गए हैं. शादी के 15 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की. जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही उनके हजारों फैंस का दिल टूट गया, जो इस कपल को मेड फॉर ईच अदर मानते थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, जय और माही का जादू सिर्फ उनकी निजी जिंदगी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दोनों जब भी साथ में पर्दे पर आते थे तो अपनी केमिस्ट्री से आग लगा देते थे.

लव केमिस्ट्री से पर्दे पर आग लगा चुके हैं माही-जय

दरअसल, जब-जब माही विज (Mahhi Vij) और जय भानुशाली (Jai Bhanushali) पर्दे पर साथ नजर आए तब-तब टीआरपी के मीटर ने अपनी रफ्तार बदल ली. मालूम हो कि, जय और माही टीवी के पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उनकी लव केमिस्ट्री ने दर्शकों को अपना एक बार फिर से मुरीद बना लिया था. आज जब टीवी का ये मशहूर कपल अलग हो गया है, तो ऐसे में आइए एक नजर उनके उन दोनों शोज पर डालते हैं, जिसमें दोनों ने अपनी मोहब्बत से पर्दे पर आग लगा दी थी.

इन दो शोज में नजर आए थे माही और जय

पहली बार जय भानुशाली और माही विज एक साथ साल 2013 में नजर आए थे. दोनों को टीवी के मोस्ट पॉपुलर डांस रियलिटी शो 'नच बलिए 5' में देखा गया था. इस शो में पहली बार दोनों की केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस ने न सिर्फ पर्दे पर आग लगाई थी, बल्कि उन्हें इस सीजन का विनर भी बनाया था.

वहीं दूसरी बार माही विज और जय भानुशाली को पर्दे पर एक साथ साल 2020 में पारस छाबड़ा और शहनाज गिल के शो 'मुझसे शादी करोगी' में देखा गया था. जय और माही इस शो में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे. यहां भी दोनों की बॉन्डिंग ने दर्शकों का एक बार फिर से दिल जीत लिया था.

कब हुई थी जय भानुशाली और माही विज की शादी?

जय भानुशाली और माही विज का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है. दोनों की मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी और यहीं से दोनों की खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत हुई. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और 2010 में दोनों ने एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध गए. हालांकि, अब शादी के 15 साल बाद दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म कर लिया है, जो उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है.

