Mahhi Vij और नदीम कुरैशी की डेटिंग अफवाहों पर Jay Bhanushali का आया पहला रिएक्शन, कहा- 'मैं आपकी कही...'

Jay Bhanushali और माही विज ने हाल ही में अपने तलाक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद माही और नदीम कुरैशी की डेटिंग अफवाहें उड़ने लगी थी. इसपर अब एक्टर का पहला रिएक्शन सामने आया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 11, 2026 9:55 PM IST

Jay Bhanushali Reaction on Dating Rumors of Mahhi Vij: टीवी गलियारे में इन दिनों माही विज (Mahhi Vij) और जय भानुशाली (Jay Bhanushali) की खबरें चर्चा में हैं. कपल ने हाल ही में अपने तलाक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर फैंस को बड़ा झटका दिया था, वहीं अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, तलाक के ऐलान के बाद माही विज ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया था, जिसे लेकर एक्ट्रेस के अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी थी. अब इस पूरे मामले पर माही के पूर्व पति, मशहूर होस्ट और एक्टर जय भानुशाली (Jay Bhanushali On Mahhi Vij) का पहला रिएक्शन सामने आया है.

क्यों उड़ी नदीम कुरैशी और माही विज की डेटिंग अफवाह?

गौरतलब है कि, माही विज (Mahhi Vij) ने तलाक की अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद ही नदीम कुरैशी के जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने नदीम को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया और काफी प्यार भरा कैप्शन लिखा और इस पोस्ट पर एक्ट्रेस ने कमेंट सेक्शन बंद कर रखा था. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगी और माही को बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद उनकी दोस्त और एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने उनका बचाव किया. वहीं अब इस पूरे मामले पर जय भानुशाली का भी रिएक्शन सामने आया है.

अंकिता लोखंडे ने लगाई ट्रोलर्स की लताड़

माही विज पर नदीम कुरैशी के रिश्ते पर जब सवाल उठने लगे, तब अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने अपनी इंस्टा स्टोर पर लंब चौंड़ा पोस्ट शेयर किया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'आज मैं एक दोस्त के नाते बोल रही हूं. जिस तरह लोग माही और नदीम के रिश्ते पर बातें कर रहे हैं, उससे मैं बहुत दुखी हूं. मैं माही, जय और नदीम तीनों को बहुत अच्छे से जानती हूं. सच तो यह है कि नदीम, माही और जय दोनों के लिए पिता के तरह रहे हैं और उनकी बेटी तारा के लिए भी एक पिता जैसे ही हैं. इसके अलावा और कुछ नहीं है.'

अंकिता ने आगे लिखा, 'कुछ रिश्ते भरोसे और सालों की दोस्ती पर टिके होते हैं और बाहर वालों के जज करने का कोई हक नहीं है. उन्होंने नदीम को एक फरिश्ता बताया जो मुश्किल वक्त में हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं.' वहीं अब इस पर जय भानुशाली का भी रिएक्शन सामने आया है.

जय भानुशाली ने बताया नदीम कुरैशी का सच

जय भानुशाली (Jay Bhanushali) ने अंकिता लोखंडे की इस पोस्ट को अपनी इंस्टा स्टोरी पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, 'शुक्रिया अंकिता, तुमने जो भी कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं.' जय के इस रिएक्शन से साफ है कि, नदीम कुरैशी और माही के बीच कोई डेटिंग नहीं है. बल्कि, नदीम उनके परिवार का हिस्सा हैं.

15 साल बाद अलग हुए जय और माही

आपको बता दें कि, जय और माही टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक थे. दोनों ने साल 2010 में शादी की थी, लेकिन 15 साल साथ रहने के बाद इसी साल 4 जनवरी 2026 को उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर अपने तलाक की घोषणा की. मालूम हो कि दोनों की एक बेटी तारा है और वे दो गोद लिए हुए बच्चों खुशी और राजवीर के भी माता पिता हैं.

