Raisinghani VS Raisinghani: कोर्ट रूम ड्रामे के बीच जेनिफर विंगेट ने की मस्ती, BTS वीडियो पर दिल हारे फैंस Jennifer Winget BTS Video from Raisinghani VS Raisinghani: सोनी लिव पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल रायसिंघानी वर्सेज रायसिंघानी के सेट से एक बीटीएस वीडियो आज चर्चा में हैं। जहां जेनिफर विंगेट खूब मस्ती करती दिखीं।