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Jennifer Winget ने विलियम इश्माएल संग UK में गुपचुप रचाई शादी? वेडिंग ड्रेस का BTS वीडियो लीक

Jennifer Winget की कुछ BTS वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक्ट्रेस को वेडिंग गाउन में देखा जा सकता है. इन क्लिप्स के लीक होने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि, जेनिफर ने यूके में गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 17, 2026 8:42 PM IST
Jennifer Winget ने विलियम इश्माएल संग UK में गुपचुप रचाई शादी? वेडिंग ड्रेस का BTS वीडियो लीक

जेनिफर विंगेट ने गुपचुप रचाई शादी?

Jennifer Winget Wedding Dress BTS Video Viral: टीवी की सबसे हसीन और दमदार अदाकाराओं में से एक जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हर तरफ छाई हुई हैं. टेलीविजन को मोस्ट पॉपुलर शो 'बेहद' की माया के दीवाने तो दुनिया भर में हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि असल जिंदगी में भी जेनिफर किसी और की 'बेहद' प्यार करने वाली दुल्हनिया बन चुकी हैं... जी हां, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों और लीक हुए वीडियोज की मानें तो जेनिफर ने 16 जुलाई 2026 को अपने लॉन्ग-टाइम पार्टनर विलियम इश्माएल (William Ishmael) के साथ सात समंदर पार यूके (UK) में गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है. एक्ट्रेस का एक वीडियो भी सामने आय है, जिसमें वो ब्राइडल की ड्रेस में नजर आ रही है. इस क्लिप के आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है.

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Viral Video में दिखा जेनिफर का प्रिंसेस लुक

दरअसल, बीते कुछ दिनों से जेनिफर विंगेट की शादी की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. इसी बीच इंटरनेट पर जेनिफर के ब्राइडल लहंगे यानी खूबसूरत व्हाइट वेडिंग गाउन के ट्रायल का BTS वीडियो लीक हो गया हैं और अब वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस क्लिप में जेनिफर अपने ब्राइडल गाउन को फाइनल करती और उसे ट्राई करती दिख रही हैं. बताया जा रहा है कि अपनी इस 'व्हाइट वेडिंग' के लिए जेनिफर ने Karleo Fashion का कस्टमाइज्ड गाउन चुना है. वीडियो में डिजाइनर को जेनिफर के खूबसूरत गाउन पर हाथ से बारीक मोती और कढ़ाई का काम करते हुए भी देखा जा सकता है. इस स्ट्रैपलेस, स्वीटहार्ट-नेकलाइन वाले गाउन और माथे पर सजे घूंघट में जेनिफर किसी परी से कम नहीं लग रही हैं.

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कौन हैं जेनिफर विंगेट के दूल्हे राजा?

आपको बता दें कि, जेनिफर विंगेट जिसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हैं उनका नाम विलियम इश्माएल है, जो सिंगापुर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं. खबरों के मुताबिक, विलियम ने जेनिफर को एक वेकेशन के दौरान प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया. यह पूरी शादी बेहद सीक्रेट और पर्सनल रखी गई थी, जिसमें सिर्फ दोनों के परिवार वाले और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. हालांकि, जेनिफर या विलियम की तरफ से अभी तक इस शादी की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या तस्वीरें सामने नहीं आई हैं.

12 साल बाद दोबारा बसाया घर

गौरतलब है कि, जेनिफर विंगेट की ये दूसरी शादी है. पहली बार उन्होंने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से साल 2012 में हुई थी, लेकिन इनका ये रिश्ता महज दो साल तक ही टिक सका और 2014 में दोनों का तलाक हो गया. वहीं करण सिंह ग्रोवर से अलग होने के पूरे 12 साल बाद जेनिफर ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल संग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की. इस खबर के सामने आते ही जेनिफर के फैंस बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर उनके वेडिंग लुक के वीडियो पर जमकर प्यार बरसाते हुए नए जोड़े को बधाई दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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