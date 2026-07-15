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मिल गया Jennifer Winget को नया हमसफर! तलाक के 12 साल बाद शादी रचाने जा रही एक्ट्रेस, UK में लेंगी सात फेरे

Jennifer Winget Wedding: ऐसी खबरें आ रही हैं कि, टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 15, 2026 2:42 PM IST
मिल गया Jennifer Winget को नया हमसफर! तलाक के 12 साल बाद शादी रचाने जा रही एक्ट्रेस, UK में लेंगी सात फेरे

दूसरी बार शादी रचाने जा रही हैं जेनिफर विंगेट?

Jennifer Winget Wedding: टीवी से लेकर ओटीटी की दुनिया तक में तहलका मचाने वाली और अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से करोड़ों दिलों को धड़काने वाली एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है, जिसे सुनकर उनके फैंस खुशी से झूम उठेंगे. गॉसिप के गलियारों में चर्चा है कि जेनिफर की जिंदगी में एक बार फिर शहनाइयां बजने वाली हैं. खबरें हैं कि जेनिफर बहुत जल्द सिंगापुर के एक बड़े बिजनेसमैन विलियम इश्माएल (William Ishmael) के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. हालांकि, जेनिफर ने खुद अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और गुपचुप सगाई भी कर चुके हैं.

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कब होगी Jennifer Winget की सीक्रेट और इंटीमेट वेडिंग?

'बॉम्बे टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शादी की रस्में ज्यादा दूर नहीं हैं. जेनिफर और विलियम कल यानी गुरुवार, 16 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम (UK) में शादी करने वाले हैं. यह कोई तामझाम वाली बिग फैट इंडियन वेडिंग नहीं होगी, बल्कि बेहद प्राइवेट और इंटीमेट अफेयर होगा. इस खास पल में फिजूल की लाइमलाइट से दूर, सिर्फ परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. खबर है कि दोनों एक एलिगेंट 'व्हाइट वेडिंग' (क्रिश्चियन रीति-रिवाज से) करने का मन बना चुके हैं.

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कैसा होगा जेनिफर का ब्राइडल लुक?

जब भी किसी सेलिब्रिटी की बात होती है, तो सबसे पहले ब्राइड के लुक की चर्चा होने लगती है लेकिन अब जब बात जेनिफर विंगेट की है, तो उनके स्टाइल और फैशन पर सबकी नजरें टिकी हुई है. बता दें कि, 'बेहद' फेम एक्ट्रेस अपनी शादी के दिन मशहूर डिजाइनर 'कार्लियो' (Karleo) का डिजाइन किया हुआ बेहद खूबसूरत व्हाइट ब्राइडल गाउन पहनने वाली हैं. फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि जेनिफर दुल्हन के जोड़े में कैसी दिखेंगी और यकीन मानिए उनका यह लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचाने के लिए तैयार है.

फैंस को है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार

जेनिफर हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखना पसंद करती हैं. विलियम के साथ उनके रिश्ते की अफवाहें तो लंबे समय से थीं, लेकिन उन्होंने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की. ऐसे में फैंस अब बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब जेनिफर खुद अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर इस खबर पर मुहर लगा देंगी.

अतीत को पीछे छोड़, नए सफर की शुरुआत

गौरतलब है कि, अगर जेनिफर विंगेट सच में शादी करने जा रही हैं, तो यह उनकी जिंदगी का एक नया और बेहद खूबसूरत चैप्टर होगा. क्योंकि, इससे पहले साल 2012 में जेनिफर ने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी. दोनों की लव स्टोरी सुपरहिट शो 'दिल मिल गए' (2009) के सेट पर शुरू हुई थी. हालांकि, फैंस की यह पसंदीदा जोड़ी ज्यादा वक्त तक साथ नहीं रह पाई और साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया. अब सालों बाद, जेनिफर अपने अतीत को पीछे छोड़ विलियम के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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