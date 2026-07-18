जेनिफर विंगेट ने विदेशी बॉयफ्रेंड संग रचाई दूसरी शादी, एक्ट्रेस ने पति संग किया लिपलॉक

Jennifer Winget Wedding: एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्मायल के साथ शादी की है. उन्होंने एक प्यारा वीडियो शेयर किया है. फैंस उनको शादी करने पर बधाई दे रहे हैं.

जेनिफर विंगेट ने तलाक के 12 साल बाद दूसरी शादी रचाई है.

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) ने दोबारा शादी रचाई है. एक्ट्रेस ने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्मायल को अपने जीवनसाथी चुना है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस खुशखबरी को शेयर किया है. जेनिफर विंगेट ने एक प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें शादी की झलक देखने को मिल रही है. उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं और अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को शादी करने पर बधाई दे रहे हैं. बताते चलें कि जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर के साथ पहली शादी की थी और उनका दो साल बाद ही तलाक हो गया था.