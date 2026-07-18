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जेनिफर विंगेट ने विदेशी बॉयफ्रेंड संग रचाई दूसरी शादी, एक्ट्रेस ने पति संग किया लिपलॉक

Jennifer Winget Wedding: एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्मायल के साथ शादी की है. उन्होंने एक प्यारा वीडियो शेयर किया है. फैंस उनको शादी करने पर बधाई दे रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 18, 2026 6:57 PM IST
जेनिफर विंगेट ने विदेशी बॉयफ्रेंड संग रचाई दूसरी शादी, एक्ट्रेस ने पति संग किया लिपलॉक

जेनिफर विंगेट ने तलाक के 12 साल बाद दूसरी शादी रचाई है.

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) ने दोबारा शादी रचाई है. एक्ट्रेस ने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्मायल को अपने जीवनसाथी चुना है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस खुशखबरी को शेयर किया है. जेनिफर विंगेट ने एक प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें शादी की झलक देखने को मिल रही है. उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं और अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को शादी करने पर बधाई दे रहे हैं. बताते चलें कि जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर के साथ पहली शादी की थी और उनका दो साल बाद ही तलाक हो गया था.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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