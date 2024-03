Shoaib Ibrahim Dipika Kakar Went To Dubai: डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। इस सीजन के विनर का नाम फैंस के सामने खुल गया है। झलक दिखला 11 में मनीषा रानी ने सबको हराकर ट्रॉफी को अपने नाम किया है। शोएब इब्राहिम इस शो के पहले रनरअप रहे हैं। शोएब इस सीजन में पहले दिन से जुड़े हुए हैं और मनीषा रानी ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर शो में आग लगा दी। वहीं, अब शो खत्म होने के बाद मनीषा रानी अपनी सक्सेस को एन्जॉय कर रही हैं लेकिन शोएब इब्राहिम अपनी फैमिली संग समय बिताने दुबई निकल गए हैं। एक्टर ने काम से ब्रेक लिया है, जिसकी झलक उन्होंने दिखा दी। Also Read - निया शर्मा ने ट्रोलिंग के बाद फिर से शेयर कीं ब्रालेस फोटोज, कैप्शन पढ़ ठनकेगा ट्रोल्स का माथा

फैमिली संग वेकेशन पर गए शोएब इब्राहिम

दरअसल, रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 (Jhalak Dikhhla Jaa 11) के दिनों में शोएब इब्राहिम अपने परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे थे और इसी वजह से एक्टर ने अब अपना सारा समय अपनी फैमिली को देने का फैसला किया है। झलक दिखला जा 11 के ग्रैंड फिनाले के तुरंत बाद शोएब अपनी लवली वाइफ दीपिका कक्कड़ और बेटे रूहान संग दुबई वेकेशन पर निकल गए हैं। यहां पर जाकर शोएब अपने काम से छोटा सा ब्रेक भी ले रहे हैं। एक्टर ने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर दुबई जाते हुए और वहां पर पहुंचने के बाद कुछ फोटोज शेयर की है। एक फोटो में शोएब रिक्शा में बैठे हुए हैं। शोएब ने फ्लाइट से दुबई का सुंदर नजारा भी दिखाया है। इसके अलावा एक्टर ने बुर्ज खलीफा की फोटो के साथ सुंदर वाटर शो का नजारा दिखाया है। इससे साफ है कि एक्टर वहां अपने परिवार संग खूब मस्ती कर रहे हैं।

देखें फोटो

दीपिका कक्कड़ के लिए ट्रॉफी जीतना चाहते थे शोएब इब्राहिम

बता दें कि शोएब इब्राहिम को झलक दिखला जा 11 में जज फराह खान और मलाइका अरोड़ा का खूब प्यार मिला है। इस शो में मलाइका और फराह कंटेस्टेंट शोएब के डांस के साथ-साथ अंदाज की भी दीवानी थीं। दोनों ने शोएब को बॉलीवुड के हिट एक्टर का टैग दिया था, जिनका चार्म काफी अलग होता है। वहीं, शोएब भी शो में बोलते दिखे थे कि वह इस शो की ट्रॉफी को पत्नी दीपिका के लिए जीतना चाहते हैं। दीपिका सीजन 8 में नजर आई थीं, लेकिन उनकी जर्नी ज्यादा लंबी नहीं थी।