Jhalak Dikhhla Jaa 11 Winner Name Leak: डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। इस शो को अपने टॉप 3 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं, जिसमें मनीषा रानी, शोएब इब्राहिम और अद्रिजा सिन्हा ने जगह बनाई है। इन तीनों कलाकारों ने कई स्टार्स को हराकर ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह पक्की की है और अब फैंस विनर का नाम जानने के लिए बेकरार है। इस शनिवार यानी 2 मार्च को झलक दिखला जा 11 का ग्रैंड फिनाले होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही विनर का नाम लीक हो गया है। दावा है कि बिहार की बेटी यानी मनीषा रानी ने झलक दिखला जा 11 की ट्रॉफी को अपने नाम करके इतिहास रच दिया है। Also Read - गिरती TRP के कारण रातों-रात कटेगा इन 9 शोज का पत्ता, अप्रैल में इन बोरिंग शोज की दुकान होगी बंद

दरअसल, झलक दिखला जा 11 (Jhalak Dikhhla Jaa 11) में मनीषा रानी वाइल्ड कार्ड कंटेंस्टेंट के तौर पर एंट्री की थीं, जिसके बाद से ही वह अपने डांस और कॉमेडी से सबको इंप्रेस कर रही हैं। मनीषा रानी के सपोर्ट में बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। ट्विटर पर लंबे समय से उनका नाम ट्रेंड कर रहा है और इसी बीच ग्रैंड फिनाले से चंद एक दिन पहले कई मीडिया रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मनीषा रानी ने इस शो की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। दावा है कि मनीषा ने अपने डांस और फैन के सपोर्ट से शोएब इब्राहिम और अद्रिजा सिन्हा को हरा दिया है। हालांकि, अब तक मनीषा रानी की जीत को ऑफिशियल नहीं माना जा रहा है। ग्रैंड फिनाले के ऑन एयर होने के बाद ही विनर के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स से ही फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। मनीषा के फैंस ने उन्हें अपना विनर मान लिया है। बता दें कि ग्रैंड फिनाले के सेट से मनीषा रानी ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उनके आसपास खडे़ लोग उन्हें शो का विनर बता रहे थे। Also Read - Jhalak Dikhhla Jaa 11: शो से बाहर होते ही शिव ठाकरे ने शेयर की पहली पोस्ट, मेकर्स पर भड़के फैंस को मिला सुकून

देखें पोस्ट

Congratulations #ManishaRani for winning the #JhalakDikhhlaJaa11 trophy. Her fans finally made it. ?

Note: This is not the first time the wild card won the Jhalak show. Teriya Magar won the show in season 9 as a wild card against Salman Yusuff Khan and Shantanu Maheshwari. pic.twitter.com/nOnUJg1v4v

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) March 1, 2024