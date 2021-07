Kapil Sharma ने पुरानी टीम के साथ शेयर की ‘नई शुरुआत’ की तस्वीर, जल्दी ऑन एयर होगा ‘The Kapil Sharma Show’

Kapil Sharma shares photos with The Kapil Sharma Show co-stars: टीवी सीरियल के जाने-माने कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने मशहूर टीवी शो द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। टीवी सीरियल स्टार कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने इस हिट टीवी शो के साथियों के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर उन खबरों पर पक्की मोहर लगा दी है जिनमें इस टीवी रियलिटी शो के दोबारा ऑन एयर होने की बातें कही जा रही थी। कपिल शर्मा ने बताया है कि पुराने साथियों के साथ नए सफर की शुरूआत हो चुकी है। कपिल शर्मा ने ये फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, 'नई शुरुआत, पुराने सारे साथियों के साथ।' कपिल शर्मा की ओर से शेयर की गई इन तस्वीरों को आप यहां देख सकते हैं। Also Read - The Kapil Sharma Show: फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से शुरू होगा दर्शकों का पसंदीदा कॉमेडी शो?

इस तारीख से ऑन एयर होगा द कपिल शर्मा शो

एंटरटेनमेंट पोर्ट्ल टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक द कपिल शर्मा शो 21 अगस्त से ऑन एयर होने वाला है। इस कॉमेडी टीवी शो के लिए टीम कमर कस चुकी है। कपिल शर्मा की ये फोटो इशारा दे रही है कि टीवी शो की शूटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। इससे पहले रिपोर्ट्स थी ये टीवी शो 25 जुलाई से शुरू होगा। हालांकि बाद में सुनने में आया की शो डिले हो रहा है। जिसकी वजह कपिल शर्मा की बढ़ी हुई फीस बताई जा रही थी। Also Read - Indian Idol 12 को जज करने के करोड़ों लेती हैं Neha Kakkar, Sidharth Shukla सहित ये सितारे हैं हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर्स

इस वजह से कपिल शर्मा ने लिया था ब्रेक

द कपिल शर्मा शो से कपिल शर्मा ने दूसरी बार ब्रेक लिया था। बीती दफा एक्टर ने इस टीवी शो से अपने पिता बनने की वजह के चलते ब्रेक लिया था। कपिल शर्मा हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं। जिसकी जानकारी एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। पिता बनने के बाद कपिल शर्मा अपने पहले वेब शो को लेकर भी चर्चा में थे। जिसे नेटफ्लिक्स पर प्रसारित किया जाना था।