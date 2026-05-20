Desi Bling: फाइनली एक होने वाले हैं Tejasswi Prakash और Karan Kundrra! रेगिस्तान के बीचों-बीच एक्टर ने किया प्रपोज, Video Viral

Desi Bling: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश पिछले काफी समय से अपनी शादी की खबरों लेकर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन आखिरकार अब ये कपल ऑफिशियली बंधन में बंधने वाला है.

करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज

Karan Kundrra Proposes To Tejasswi Prakash: टीवी स्टार करण कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) पॉपुलर टेलीविजन कपल्स में से एक हैं. दोनों अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ खासकर शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन वे हमेशा इसे अफवाह बताकर टाल देते थे. हालांकि, अब ये कपल फाइनली शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है. करीब 4 साल की डेटिंग के बाद अब करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज कर दिया है और खास बात ये है कि, ये प्रपोजल एक्टर ने चोरी-छुपे नहीं बल्कि इंटरनेशन रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' (Desi Bling) के सेट पर दिया है. तेजरन का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रेगिस्तान के बीच करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज

दरअसल, इंटरनेशनल शो 'देसी ब्लिंग' के आखिरी एपिसोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Desi Bling Viral Video) हो रहा है, जिसमें करण कुंद्रा ने शो के बाकी कास्ट मेंबर्स रिजवान साजन, सतीश सनपाल, आदिल साजन, सना साजन, ताबिंदा सनपाल, पापेला सेरेना, द्युति परुख, इरिना किनाख, अलिजे मिर्जा, लैली मिर्जा और जानवी गौर के साथ मिलकर तेजस्वी के लिए एक ग्रैंड सरप्राइज प्लान किया था. जैसे ही एक्ट्रेस वहां पहुंची और उन्होंने शानदार सेटअप देखा, जहां पान के ऊपर बड़े-बड़े शब्दों में 'Will you marry me?' लिखा था, तो वो हैरान रह गईं.

प्रपोज के पहले करण ने दी इमोशनल स्पीच

इसके बाद करण ने तेजस्वी प्रकाश को एक और झटके भरा सरप्राइज दिया. सामने आए वीडियो में एक्टर को एक बेहद ही इमोशनल स्पीच देते हुए सुना जा सकता है. वो कहते हैं, 'जब हम मिले थे, तो बहुत कुछ हुआ था... जब हम बिग बॉस से बाहर आए, तो सबने कहा था कि, ये तो 2 हफ्ते भी नहीं टिकेंगे. किसी ने कहा था मैं फेक हूं, किसी ने कहा तू फेक है. आज 4 साल हो गए हैं. हमने सबकुछ देखा है और हम हर हालात से साथ गुजरे हैं.'

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घुटनों पर बैठकर करण ने तेजस्वी को पहनाई रिंग

करण ने अपनी स्पीच को जारी रखते हुए आगे कहा, 'इम्परफेक्टली परफेक्ट लव स्टोरी यह टर्म तूने ही दिया था. तुम्हारे साथ बिताए हर साल ने मेरे लिए प्यार के मायने बदल दिए हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी के प्यार में पडूंगा या कमिटमेंट दूंगा. मैं तुम्हें थैंक्यू कहना चाहता हूं कि, तुमने मेरे अंदर के उस मर्द को जगाया, जिसमें आज यह कहने की हिम्मत है कि, बस यही है, अब से हमेशा के लिए.' इसके बाद करण अपने घुटनों पर बैठ गए और हाथ में एक बड़ी सी डायमंड रिंग लेकर तेजस्वी को प्रपोज कर दिया. फिर दोनों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया और तेजस्वी रो पड़ीं.

कहां हुई थी करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की मुलाकात?

आपको बता दें कि, करण कुंद्रा और तेजस्व प्रकाश साल 201 में रिलसेशनशिप में आए थे. दोनों की मुलाकात 'बिग बॉस 15' में हुई थी, जहां उन्हें एक-दूसरे से प्यार हुआ और तब से दोनों अपनी केमिस्ट्री और पीडीए को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. फिलहाल करण और तेजस्वी कुकिंग बेस्ड रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में नजर आ रहे हैं, जहां करण की जोड़ी एल्विश यादव के साथ है, जबकि तेजस्वी अर्जुन बिजलानी के साथ पेयर करती नजर आ रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…