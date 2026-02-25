Tejasswi Prakash के प्यार में दीवाने हुए Karan Kundrra, सीने पर कुदवा लिया GF का पूरा चेहरा; देख उड़े फैंस के होश

Karan Tejasswi Love: सिनेमा जगत में इन दिनों रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा छाए हुए हैं, लेकिन टीवी जगत में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा ने सारी लाइमलाइट चुरा रखा है. कपल की लव स्टोरी और केमिस्ट्री हर किसी को इंप्रेस कर देती है. तेजस्वी और करण एक दूसरे पर प्यार लुटाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. इतना ही नहीं, लाफ्टर शेफ में भी दोनों की क्यूट केमिस्ट्री हर किसी को खुश कर देती है, लेकिन इस बार करण कुंद्रा ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसे देख हर किसी की आंखें फट गई हैं. एक्टर ने अपने सीने पर गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश का चेहरा का टैटू बनवा रखा है, जिसे अब एक्टर ने फ्लॉन्ट किया.
तेजस्वी प्रकाश के प्यार में पागल हुए करण कुंद्रा
हाल ही में करण कुंद्रा (Karan Kundrra) मुंबई में आयोजित रमजान सेलिब्रेशन में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के सामने अपना नया टैटू दिखाया, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. इस मौके का वीडियो सामने आया है, जिसमें करण कुंद्रा पर्पल कुर्ते में एक सोफे पर बैठे हैं और काफी हैंडसम लग रहे हैं. इस मौके पर वह पैपराजी से अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका उन्होंने प्रमोशन नहीं किया. तभी वह अपना नया टैटू फ्लॉन्ट करते हैं, जो तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) का चेहरा है. उन्होंने अपनी छाती पर तेजस्वी प्रकाश का चेहरा बनवा रखा है और वह इस फ्लॉन्ट करते हुए कहते हैं कि ये छुपाकर रखने वाली चीज है. बता दें कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के रिश्ते को पांच साल हो गए हैं और ये टैटू उनके पांच साल के रिश्ते की सही मायने में गवाही है.
Karan Kundra Ne Chest Pe Karya Teja Ka Tattoo??#Tejran#TejasswiPrakash,#KaranKundra#ElvishYadav,#LaughterChefs#LaughterChefs3 pic.twitter.com/FHkBABxXPMAlso Read
— Skyuga (@Skyuga04) February 24, 2026
कैसे शुरू हुई तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की लव स्टोरी
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की मुलाकात बिग बॉस 15 में हुई थी. यहां पर दोनों में जल्द ही दोस्ती और प्यार की कहानी शुरू हो गई. पहले लोगों को तेजस्वी और करण का लव एंगल सिर्फ गेम वाला लग रहा था लेकिन फिर कपल की केमिस्ट्री हर किसी को पसंद आई. शो के बाद जब दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए, तो फैंस खुश हो गए. आज के समय में हर कोई जानना चाहता है कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा शादी कब कर रहे हैं? फैंस दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी कपल अपनी प्रोजेक्ट में बिजी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी .
