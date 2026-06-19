Tejasswi Prakash को प्रपोज करने के तरीके पर उठे सवाल, Karan Kundrra ने ट्रोलर्स को लगाई लताड़; पूछा ये सवाल

Karan Kundrra ने हाल ही में Tejasswi Prakash को प्रपोज किया था, लेकिन उनके प्रपोज करने के तरीके को लेकर नेटिजन्स उन्हें खूब ट्रोल कर रहे थे. जिसपर अब एक्टर ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.

करण कुंद्रा ने ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा

Karan Kundrra Slams Trolls: टीवी टाउन के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक करण कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) अक्सर अपनी लव लाइफ और शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में करण ने तेजस्वी को सरेआम प्रपोज किया था, जिसके बाद से ही फैंस दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. लेकिन इस बीच करण अपनी वेडिंग को लेकर नहीं बल्कि, अपने गुस्से की वजह से चर्चा में हैं. दरअसल, कुछ समय पहले शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के शो 'देसी वाइब्स' में करण ने बताया था कि उन्होंने तेजस्वी को प्रपोज करने से पहले अपने पेरेंट्स से बात की थी. बस, इतनी सी बात पर सोशल मीडिया के 'ज्ञानियों' ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. जिसके बाद करण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और अब एक्टर ने इस फालतू की ट्रोलिंग पर ऐसी क्लास लगाई है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

Karan Kundrra ने ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा

करण कुंद्रा (Karan Kundrra) ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्टर ने ट्रोलर्स की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, 'लानत है तुम लोगों पर!' करण ने सवाल दागते हुए कहा, 'अगर आप अपने पेरेंट्स से नहीं पूछोगे, अपने भाइयों से नहीं पूछोगे, तो फिर किससे पूछोगे? जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी चाहिए थी, भाई कौन सी दुनिया में पैदा हुए हो?हिंदुस्तान में पैदा हुए हो या कहीं कार्दशियन्स के घर पैदा हुए हो तुम लोग?'

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'पेरेंट्स की जगह कभी नहीं बदलती'

करण ने आगे साफ शब्दों में कहा कि जिंदगी में किसी नए इंसान के आने से माता-पिता की अहमियत कम नहीं हो जाती. उन्होंने कहा, 'किसी और के आने से आप अपने पेरेंट्स की पोजीशन नहीं भूल जाओगे.' मजेदार बात यह है कि खुद तेजस्वी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि करण ने अपने परिवार से सलाह ली, लेकिन सोशल मीडिया की जनता को पेट में दर्द हो रहा था. करण ने चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें खुद की ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस बात से परेशान हैं कि ऐसी बातें सुनकर आजकल की यंग जनरेशन कहीं ये न सोचने लगे कि शादी जैसे बड़े फैसले में पेरेंट्स की सलाह लेना गलत है.

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कब करेंगे करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी?

फैंस का सबसे पसंदीदा सवाल 'करण और तेजस्वी शादी कब कर रहे हैं?' इस पर भी एक्टर ने खुलकर बात की. उन्होंने साफ किया कि बात यह नहीं है कि वो शादी करेंगे या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि कब करेंगे. करण ने हिंट देते हुए कहा कि शादी बिल्कुल तय है, लेकिन वो दोनों तभी सात फेरे लेंगे जब उन्हें लगेगा कि सही वक्त आ गया है. दोनों अपनी मर्जी और प्लानिंग के हिसाब से ही इस नए सफर की शुरुआत करेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…