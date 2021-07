Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में खत्म हुआ Karan Kundrra का रोल, एक्टर ने कहा, ‘मेकर्स ने जो वादा किया था वो...’

Karan Kundrra is grateful for Yeh Rishta Kya Kehlata Hai's team: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में करण कुंद्रा का सफर खत्म हो चुका है। करण कुंद्रा ने कुछ महीने पहले ही इस मोहसिन खान (Mohsin Khan) और शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) के शो में एंट्री मारी थी। बीती शाम ही ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के सेट पर करण कुंद्रा के लिए फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। इस दौरान सभी कलाकारों ने करण कुंद्रा को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बधाई दी और उनके साथ जमकर धमाल भी मचाया। ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में करण कुंद्रा के रोल पर कैंची चलाने की खबर सुनते ही फैंस काफी निराश हुए थे। Also Read - इन 9 टीवी एक्ट्रेस को बोल्ड तस्वीरें शेयर करना पड़ा भारी, ट्रोलर्स ने बजाई बैंड

अपने हालिया इंटरव्यू में करण कुंद्रा ने कहा था कि उन्हें पहले से ही पता था कि रणवीर (सीरत का पति) का रोल काफी छोटा था और उन्हें ऐसे किरदार ही पसंद हैं। फेयरवेल पार्टी के बाद अब करण कुंद्रा ने शो के मेकर्स को लेकर अपना आभार जताया है।

एक्टर का कहना है, 'मैं राजन जी और उनकी पूरी टीम का शुकगुजार हूं। मेरे लिए ये बिल्कुल अलग अनुभव था। मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला और मैंने भी लोगों को ढेर सारा प्यार दियाष राजन जी के साथ करना एक सुखद अनुभव है। वो अपने काम को लेकर काफी पैशनेट हैं। राजन जी के हर शो में बड़ा परिवार दिखाया जाता है। जब आप ऐसे शोज में काम करते हो तो आपको पता चलता है ऐसे शोज लम्बे क्यों चलते हैं।'

क्या अपने किरदार को बढ़ाना चाहते थे करण?

इस सवाल पर करण कुंद्रा का कहना है कि वो शुरूआत से ही नहीं चाहते थे कि उनके किरदार को जबरदस्ती बढ़ाया जाए। करण का कहना है, 'टेलीविजन पर 5-6 साल तक चलने वाले शोज में ऐसे किरदार बनाया जाना कठिन है जोकि 4-5 महीने में ही खत्म हो जाए। ऐसे किरदार में आपको बहुत कुछ करने को मिलता है। ये एकदम ओटीटी पर काम करने जैसा ही होता है। शो के मेकर्स ने इस कैमियो को लेकर कई वादे किए थे और मुझे उससे ज्यादा ही मिला।'