'एक शेर को दूसरे शेर का...' The 50 के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट बनें Karan Patel, बताया क्यों शो के लिए कहा हां

The 50: 'बिग बॉस 19' के फिनाले के बाद से ही 'द 50' दर्शकों के बीच चर्चा में बना हुआ है. हर दिन इसे लेकर कोई न कोई खबर सामने आ रही है. इसी बीच शो के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट के नाम से भी पर्दा उठ गया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 15, 2026 4:03 PM IST

'एक शेर को दूसरे शेर का...' The 50 के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट बनें Karan Patel, बताया क्यों शो के लिए कहा हां

The 50: टीवी के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) के फिनाले से ही लगातार भारत का पहला सबसे बड़ा रियलिटी शो 'द 50' (The 50) चर्चा में बना हुआ है. आए दिन शो से जुड़ी कोई न कोई जानकारी और प्रोमो वीडियोज सामने आ रहे हैं, वहीं अब शो के कंटेस्टेंट्स के नामों से पर्दा उठना भ शुरू हो गाय है. शो के मेकर्स ने पहली ही चाल काफी दमदार चली है. दरअसल, उन्होंने 'द 50' (The 50 Reality Show) में टीवी की मशहूर एक्टर करण पटेल (Karan Patel) को पहला कन्फर्म कंटेस्टेंट बनाया है.

कौन सी खासियत Karan Patel को सबका फेवरेट बनाती है?

मालूम हो कि, करण पटेल (Karan Patel) भारतीय टेलीविजन का न सिर्फ एक बड़ा नाम हैं, बल्कि वे अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. सालों से उनकी पहचान एक ऐसे शख्स की रही है, जो अपनी बात खुलकर रखता है और हार नहीं मानता और यही खूबियां उन्हें फिक्शन शो और रियलिटी शो दोनों में ही सबका फेवरेट बनाती है.

Karan Patel ने क्यों लिया The 50 में हिस्सा?

'द 50' में अपने कंफर्म होने की जानकारी एक्टर ने खुद दी है और साथ इस शो का हिस्सा बनने पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि आखिर इस शो का हिस्सा बनने का फैसला उन्होंने क्यों लिया. करण पटेल ने 'द 50' का हिस्सा बनने को लेकर कहा, 'एक महीने के लिए घर में बंद रहना, दोस्तों और परिवार से दूर रहना, यह ऐसी चीज थी जो मैंने कभी अपने लिए सोची नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस शो का कॉन्सेप्ट सुना, मुझे तुरंत लगा कि मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए.'

दूसरे कंटेस्टेंट्स से मिलने को एक्साइटेड हैं करण

करण ने आगे कहा, ''द 50' मुझे थ्रिल्ड करता है, इसके खेल, मुकाबला और इसके साथ आने वाला पागलपन वाकई जबरदस्त होने वाला है.' करण ने ये भी कहा कि, 'मैं अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, उम्मीद है कि कुछ पुराने चेहरे भी दिखेंगे. मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि, मनोरंजन जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए और यही वजह है कि इस गेम-आधारित फॉर्मेट ने मुझे अपनी तरफ खींचा. मेरे लिए यह शो मस्ती, पॉजिटिविटी और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के बारे में हैं.'

'एक शेर को दूसरे शेर का बुलावा आया है'

वहीं शो में पहले कंफर्म कंटेस्टेंट बनने की जानकारी देते हुए करण ने एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्हें 'द 50' के इंविटेशन कार्ड के साथ पोज देते देखा जा सकता है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए करण ने कैप्शन में लिखा, 'एक शेर को दूसरे शेर का बुलावा आया है...एक्साइटमेंट भी है और सवाल भी...' पहले कंटेस्टेंट के रूप में करण पटेल के नाम ने फैंस की उम्मीदों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. अब दर्शकों को बेसब्री से इस शो के बाकी चेहरों का इंतजार है.

View this post on Instagram

A post shared by Karan Patel (@karan9198)

कब से शुरू होगा The 50?

आपको बता दें कि, 'द 50' का प्रीमियर 1 फरवरी 2026 से कलर्स टीवी और जीयोहॉटस्टार पर होगा. यह शो रियलिटी टीवी के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है. जहां अलग-अलग तरह के लोग एक दिमागी और रणनीतिक खेल में एक-दूसरे को टक्कर देंगे.

