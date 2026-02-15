TV के सुपरहिट एक्टर का बॉलीवुड में हाल हुआ खराब, सालों झेला भेदभाव, दर्द में बोले- 'बहुत विरोध हुए...'

Karan Tacker Reveals Bollywood Industry Is Biased: हाल ही में टीवी के एक एक्टर ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुए भेदभाव का खुलासा किया है.

Karan Tacker Reveals Bollywood Industry Is Biased: करण टैकर ने टीवी में कई हिट शोज में काम किया है और अब वह कई टॉप वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं. करण बॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है. वह कई साल से इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है. इस बात का खुलासा एक्टर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में किया है. आइए आपको बताते हैं कि एक्टर ने क्या क्या कहा है.

करण टैकर ने बॉलीवुड में भेदभाव पर की बात

करण टैकर (Karan Tacker) ने वैराइटी इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि टीवी एक्टर होने की वजह से ही उन्हें फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर कास्ट नहीं किया जाता. उन्होंने लीड रोल के लिए काफी कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्री की कई चीजें उनके खिलाफ होती हैं क्योंकि वह टीवी एक्टर हैं. एक्टर ने कहा, 'मेरी मानिए, आज मुझे साढ़े पांच साल हो गए हैं और मैं इतने समय से ओटीटी पर काम कर रहा हूं. अगर मुझे नीरज पांडे का साथ नहीं मिलते तो शायद कोई भी प्लेटफॉर्म मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही कोई मेरा साथ काम करना चाहता था. टीवी एक्टर होने की वजह से सभी के मन में मेरे खिलाफ एक बायस्टडनेस है. सब बहुत ही साफ साफ कहते हैं कि अगर टीवी एक्टर है तो उसे लीड रोल नहीं देंगे. इसलिए बहुत विरोध भी हुए. मैंने स्पेशल ऑप्स, खाखी: द बिहार चैप्टर और भय पर काफी विरोध का सामना किया.

करण ट्रैकर ने की बदलाव की मांग

करण टैकर ने आगे ये भी कहा कि उन्हें ऐसी स्थिति में हमेशा कोई न कोई मिला है जिसने उन पर भरोसा किया. इसी वजह से वह इतना धैर्य रख पाए. करण ने बताया कि उनकी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं. जिस वजह से उनका काम धीरे धीरे चले हैं. आज के समय में भी इंडस्ट्री में टीवी एक्टर को लेकर बहुत विरोध और गलत विचार है और मेरा मानना है कि जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स को आगे बढ़ने में समय लगेगा. करण का मानना है कि जब तक इस सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है. करण ने आखिर में मीडिया से भी सपोर्ट की मांग की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

