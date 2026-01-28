Karan Wahi & Jennifer Winget: जेनिफर संग शादी की खबरों पर करण वाही ने तोड़ी चुप्पी, हाथ जोड़कर कहे बस ये दो शब्द

Karan Wahi & Jennifer Winget: सोशल मीडिया पर अचानक टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट और करण वाही को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ीं कि, दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. अब इस पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ते हुए दो शब्द कहे हैं.

Karan Wahi & Jennifer Winget: इन दिनों टीवी के दो सितारे एक्टर करण वाही (Karan Wahi) और एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल, दोनों की दोस्ती काफी समय से चर्चा में है, लेकिन इस बीच अचानक उनकी शादी की अफवाहें (Karan Wahi & Jennifer Winget Wedding Rumours) उड़ने लगी. सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे कि, करण और वाही जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. वहीं अब इन रूमर्स के बीच एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दो शब्द कहे हैं.

शादी की अफवाहों के बीच करण का क्रिप्टिक पोस्ट Viral

जैसे ही सोशल मीडिया पर करण वाही (Karan Wahi) और जेनिफर विंगेट की शादी की खबरें वायरल हुई वैसे ही बधाइयों का तांता लग गया, लेकिन अब इन खबरों पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी और शादी की खबरों को सीधे-सीधे 'फेक न्यूज' बताया है. करण वाही ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के दो शब्दों में अपनी बात खत्म करते हुए शादी की अफवाहों का जवाब दे दिया है.

TRENDING NOW

दो शब्द में Karan Wahi ने दिया जवाब

करण वाही (Karan Wahi Post) ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'फ्री की पीआर के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.' साथ ही में एक्टर ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी बनाया है. अपनी इस पोस्ट में एक्टर ने न तो शादी का जिक्र किया है और न ही किसी का नाम लिया है, लेकिन ये क्रिप्टिक पोस्ट उस समय आया जब उनकी और जेनिफर की शादी की अफवाहें उड़ रही थी. ऐसे में अब इसे एक्टर का उन अफवाहों का जवाब माना जा रहा है.

बरसों पुरानी है करण और जेनिफर की दोस्ती

बहुत कम लोग जानते हैं कि, करण वाही और जेनिफर विंगेट (Karan Wahi-Jennifer Winget) टीवी इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों से ही गहरे दोस्त रहे हैं और इनकी दोस्ती आए दिन चर्चा में रहती हैं. करण औ जेनिफर ने साल 2007 में पॉपुलर शो 'दिल मिल गए' में साथ काम किया था. वहीं करीब 14 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर साथ आई और साल 2024 में वेब सीरीज 'रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी' में फिर से दोनों को साथ देखा गया.

महज 2 साल में टूटा एक्ट्रेस का रिश्ता

आपको बता दें कि, जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) ने साल 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी रचाई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया और महज 2 साल में ही दोनों ने तलाक लेकर अपनी राहें जुदा कर ली. जहां करण सिंह अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और बिपाशा बसु से शादी कर अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, वहीं जेनिफर आज भी सिंगल हैं.

Read more