शादी के 20 साल बाद तलाक ले रहे करणवीर बोहरा और तीजय सिद्धू? एक्टर बोले- 'उम्मीद है आप इसका सम्मान करेंगे'

Karanvir Bohra Separating From Teejay Sidhu?: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शादियों का टूटना अब आम सा हो गया है, कभी सालों का भरोसा एक झटके में बिखर जाता है, तो कभी 20 साल पुराना सफर अचानक मोड़ ले लेता है. गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला (Gaurav Khanna-Akanksha Chamola) और मौनी रॉय-सूरज नॉम्बियार (Mouni Roy-Suraj Nambiar) के बाद अब इस लिस्ट में टीवी के सबसे 'परफेक्ट कपल' कहे जाने वाले करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) और तीजय सिद्धू (Teejay Sidhu) का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है. खबर है कि, 20 साल बाद इस हंसते-खेलते परिवार में दरार आ गई है, जिसने फैंस को सन्न कर दिया है. सोशल मीडिया पर चल रही इन अटकलों पर अब खुद करणवीर बोहरा ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन उनके इस एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है.
दरअसल, करणवीर बोहरा और तीजय सिद्धू के बीच दरार की खबरों को हवा तब मिली जब फैंस ने नोटिस किया कि करणवीर और तीजय ने सोशल मीडिया पर एक साथ तस्वीरें पोस्ट करना बंद कर दिया था. वहीं, यह शक तब और गहरा हो गया जब सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा कि एक्टर ने इंस्टाग्राम पर पत्नी तीजय को अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते में अनबन की अफवाहों ने घर कर लिया और इस आग में घी डालने का काम एक्टर के हालिया कमेंट ने कर दिया है.
करणवीर बोहरा ने हाल ही में 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादी से जुड़ी खबरों पर सीधा जवाब देने से परहेज किय. इंटरव्यू के दौरान एक्टर से जब उनकी शादीशुदा जिंदगी और तलाक की खबरों पर सवाल पूछा गया तो, उन्होंने साफ कर दिया कि वह पब्लिकली अपनी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं करना चाहते. करणवीर ने कहा, 'मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा. जब मैं किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता, तो मैं सम्मानपूर्वक मना कर देता हूं और मुझे उम्मीद है कि लोग इसका सम्मान करेंगे.'
वहीं, जब उनसे पूछा गया कि वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार उड़ने वाली अफवाहों और ऑनलाइन कमेंट्स से कैसे निपटते हैं, तो एक्टर ने बताया कि उन्होंने ऐसी बातों से खुद पर फर्क न पड़ने देना सीख लिया है. उन्होंने शेयर किया, 'मुझे अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. जब नेटिजन्स कुछ बुरा-भला भी कहते हैं, तब भी मुझे दुख नहीं होता.' बता दें कि, करणवीर बोहरा और कनाडाई एक्ट्रेस मॉडल व पूर्व वीजे तीजय सिद्धू की शादी को लगभग 20 साल हो चुके हैं. कपल प्रेजेंट टाइम में तीन बेटियों के पेरेंट्स हैं. करणवीर और तीजय के जुड़वां बेटियां बेला और विएना जिनका जन्म 2016 में हुआ था और सबसे छोटी बेटी जिया वनेसा जिसका जन्म दिसंबर 2020 में हुआ था. एक्टर के इस बयान ने उनके फैंस को न सिर्फ झटका दिया है, बल्कि इसका भी सबूत दे दिया है कि, करणवीर और तीजय के बीच अनबन की खबरों में कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है. हालांकि, अभी तक इसपर एक्टर ने खुलकर कुछ नहीं कहा है.
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हालांकि, तीजय पिछले कुछ सालों से भारत छोड़कर कनाडा में रह रही हैं. दरअसल, कुछ साल पहले अपनी बेटियों को पढ़ाई का बेहतर माहौल देने के लिए तीजय बच्चों के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई थीं. तब से उनका परिवार वहीं रह रहा है, जबकि करणवीर अपने काम और परिवार के बीच तालमेल बिठाने के लिए कनाडा और मुंबई के चक्कर लगाते रहते हैं.
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मालूम हो कि, करणवीर को 'कसौटी जिंदगी की', 'शरारत', 'कबूल है' और 'नागिन 2' जैसे लोकप्रिय टीवी शोज के लिए जाना जाता है. वे 'बिग बॉस', 'खतरों के खिलाड़ी', 'नच बलिए', 'झलक दिखला जा' और 'लॉक अप' जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुके हैं. अभिनय के अलावा उन्होंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी कदम रख चुके है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…