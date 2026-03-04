होली के दिन टीवी एक्टर Karanvir Bohra पर टूटा दुखों का पहाड़, पापा महेंद्र बोहरा का हुआ निधन...

Karanvir Bohra Father Passes Away: होली के दिन टीवी एक्टर करणवीर बोहरा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. एक्टर ने अपने पिता को खो दिया. इस दुख की घड़ी में उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है.

Karanvir Bohra Father Passes Away: आज यानी 4 मार्च को तमाम लोग होली के रंग में डूबे हुए हैं. बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के तमाम कलाकार रंग में रंगे हुए हैं लेकिन इस रंगे वाले दिन पर टीवी एक्टर करणवीर बोहरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. करणवीर के पिता महेंद्र बोहरा का निधन हो गया. अभिनेता के परिवार में मातम पसरा हुआ है और करण से जुड़ी इस दुखद खबर ने स्टार्स और फैंस को भी मायूस कर दिया है. करण के पिता महेंद्र बोहरा भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे. वह निर्माता और निर्देशक थे. करण के दादा यानी महेंद्र के पिता रामकुमार बोहरा भी अनुभवी निर्माता थे. करण ने अपने पिता के निधन पर इमोशनल पोस्ट किया है.

करणवीर बोहरा ने पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट

करण बोहरा (Karanvir Bohra) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता महेंद्र बोहरा के निधन पर अपना दर्द बयां किया है और अपने पिता के लिए प्यार भी जाहिर किया है. कऱणवीर बोहरा ने अपने पिता की तस्वीरों से बना एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं पापा. मैं आपको इतना याद करने वाला हूं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता. जिसने भी अपने माता या पिता को खोया है, वही जानता है कि ये अपने पीछे क्या दर्द छोड़ जाते हैं, लेकिन इस दर्द में भी मुझे इस चीज से शांति मिलती है कि आपने अपनी बहुत खूबसूरत जिंदगी जी है. आप हमें पीछे वैसे ही छोड़ गए, जैसे आप चाहते थे. आप कहते थे कि आप इस दुनिया से काम करते हुए और एक्टिव होकर जाना चाहते थे और आपने वही किया. मजबूत, गरिमाशाली और अपनी शर्तों पर.'

करणवीर बोहरा ने पिता को किया याद

करणवीर बोहरा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'आपने मुझे हर एक चीज सिखाई है. आपने मुझे उम्मीद सिखाई है. भले ही जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो गई हो, लेकिन वापस लौटना जब भी गिर जाओ. आपने हमें ऊर्जा, पैशन और सकारात्मकता के साथ जिंदगी को जीना सिखाया है. आप कभी रुकना नहीं जानते थे. आपने ये भी कोशिश की कि ऐसी ही ऊर्जा मेरे अंदर भी हो. आपने मुझे सपना देखना सिखाया, प्रोड्यूसर का एक्टर होना, अपने शॉट को खत्म किये बिना सेट से न जाना सिखाया. आपने मुझे रचना सिखाई, उदार होना, अपने अंदाज और ग्रेस के साथ आगे बढ़ना सिखाया. केवल ड्रेसिंग के मामले में ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ बर्ताव के मामले में भी. हर सिंगल इंसान आपके बारे में यही चीज कहता है कि क्या अच्छे इंसान थे वो. वो ठीक थे और आप बहुत रेयर सोल हो.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more