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Guru Purnima के दिन Karishma Tanna के घर गूंजी किलकारी, शादी के 4 साल बाद बेटे को दिया जन्म; फैंस दिल खोल के दे रहे बधाइयां

Karishma Tanna ने गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर बेटे को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी, जिसके बाद से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 29, 2026 6:54 PM IST
Guru Purnima के दिन Karishma Tanna के घर गूंजी किलकारी, शादी के 4 साल बाद बेटे को दिया जन्म; फैंस दिल खोल के दे रहे बधाइयां

करिश्मा तन्ना ने बेटे को दिया जन्म

Karishma Tanna Welcomes Baby Boy: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna) ने अपने फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है. करिश्मा और उनके पति वरुण बंगेरा ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. 29 जुलाई 2026, बुधवार गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर कपल के घर बेटे ने जन्म लिया है. इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी है.

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करिश्मा तन्ना ने अपने इंस्टा पर बेबी वेलकम का पोस्टर शेयर करते हुए नोट लिखा है. उन्होंने अपने बेटे (Karishma Tanna Welcomes Baby Boy) के आने की अनाउंसमेंट करते हुए लिखा, 'गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जन्म... हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद यहां है. 29 जुलाई 2026... हमारी दुनिया में आपका स्वागत है छोटे. करिश्मा और वरुण.'

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सेलेब्स ने दी बधाइयां

करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna News) और वरुण बंगेरा के इस अनाउंटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया. कई फैंस और जाने-माने कलाकारों ने नए माता-पिता को प्यार और आशीर्वाद दिए. बधाई देने वालों में सोनू सूद, खुशी कपूर, जैस्मिन भसीन, महीप कपूर, अनीता हसनंदानी, आमिर अली, नेहा धूपिया, स्मृति ईरानी, ​​अंजली आनंद, सोनल चौहान, अनुष्का रंजन, वाममिका गब्बी और कई अन्य सेलेब्स शामिल हैं.

बता दें कि करिश्मा तन्ना ने 6 अप्रैल 2026 को अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद से फैंस उनके इस नए सफर को लेकर काफी एक्साइटेड थे. तब से एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर करती आ रही थीं. करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने 5 फरवरी 2022 को मुंबई में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक शानदार समारोह में शादी की थी. शादी के चार साल बाद अब इस जोड़े ने अपने पहले बच्चे के साथ पेरेंटिंग की दुनिया में कदम रखा है.

करिश्मा तन्ना का वर्क फ्रंट

आपको बता दें कि, करिश्मा ने साल 2001 में टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. उन्हें आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई हंसल मेहता की नेटफ्लिक्स सीरीज 'स्कूप' (Scoop) में देखा गया था. इस सीरीज में करिश्मा ने एक गलत फंसी पत्रकार 'जागृति पाठक' का दमदार किरदार निभाया था, जो पूर्व पत्रकार जिग्ना वोरा के जीवन पर आधारित था (जिन्हें सनसनीखेज जे डे हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था). इसके अलावा साल 2024 में करिश्मा ने अनन्या पांडे के शो 'कॉल मी बे' (Call Me Bae) में एक कैमियो भी किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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