Super Dancer Chapter 4 फिनाले होते ही टीवी पर दस्तक देगा Kaun Banega Crorepati 13, सामने आई प्रीमियर की डेट

लोकप्रिय रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) टीवी के सबसे चहेते शोज में से एक है। साल 2000 से ये शो लोगों का मनोरंजन कर रहा है। लोगों का दिल बहलाने के अलावा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का ये शो आम जनता के सपने भी पूरे करता है। लोग शो में जीते रुपयों से अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। यही वजह है जो 21 साल बीत जाने के बाद भी लोगों ने इस शो को अपना प्यार देना बंद नहीं किया है। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो मेकर्स ने 'कौन बनेगा करोड़पति 13' की तैयारी कर रहे हैं। मेकर्स 'कौन बनेगा करोड़पति 13' को अगस्त में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई की एक रिपोर्ट की मानें तो 'कौन बनेगा करोड़पति 13' का प्रीमियर 23 अगस्त को किया जाएगा।

सुपर डांसर चैप्टर 4 के फिनाले के तुरंत बाद 'कौन बनेगा करोड़पति 13' टीवनी पर दस्तक देगा। दावा किया जा रहा है कि सुपर डांसर चैप्टर 4 का फिनाले 29 अगस्त को होना है। हालांकि अब तक भी इस खबर को लेकर किसी तरह की अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार 'कौन बनेगा करोड़पति 13' के फॉर्मेट में कुछ बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इस बार कंटेस्टेंट्स डिजिटल माध्यम से शो का हिस्सा बन पाएंगे।

कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से मेकर्स ने ये चौंकाने वाला फैसला किया है। सीजन 12 में भी बड़े बदलाव देखने को मिले थे। 'कौन बनेगा करोड़पति 12' से ऑडियंस पोल लाइफलाइन को भी हटा दिया था। सेट पर ऑडियंस न होने की वजह से मेकर्स ने ये फैसला लिया था। 'कौन बनेगा करोड़पति 13' में भी कंटेस्टेंट्स ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए 'कौन बनेगा करोड़पति 13' के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बसु ने इस बात का खुलासा किया है। सिद्धार्थ बसु ने कहा, ये भी और शोज की तरह एक रिएलिटी शो है। पहले सीजन से ही ये शो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। इतने सालों में ये शो लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। यहां पर आकर लोग इमोशनल हो जाते हैं। अमि,ताभ बच्चन के होने की वजह से ये शो लार्जर देन लाइफ की तरह नजर आता है।