KBC 13: Amitabh Bachchan के टेढ़े सवालों का जवाब देंगी Deepika Padukone, होगा हॉटसीट पर आमना सामना

Kaun Banega Crorepati 13: Deepika Padukone To Answer Amitabh Bachchan's Questions For Shaandar Shukrvaar: सोनी टीवी का चहेता रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) टीवी के सबसे चहेते शोज में से एक है। साल 2000 से ये शो लोगों का मनोरंजन कर रहा है। कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन (Kaun Banega Crorepati 13) का शानदार आगाज हो चुका है। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने 23 अगस्त को कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन की शुरूआत की थी। शो में अब तक कई कंटेस्टेंट्स अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। वहीं फैंस को भी 'कौन बनेगा करोड़पति' का 13वां सीजन खूब पसंद आ रहा है। ऐसे में 'कौन बनेगा करोड़पति 13' को और भी मजेदार बनाने के लिए मेकर्स कुछ खास प्लानिंग कर रहे हैं। Also Read - KBC 13: बिहार के सुशील कुमार से लेकर IPS मोहिता शर्मा तक, ये हैं शो के अब तक के करोड़पति

इस हफ्ते 'कौन बनेगा करोड़पति 13' में शानदार शुक्रवार को सेलीब्रेट किया जाएगा। शानदार शुक्रवार में अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के बड़े सितारों के साथ 'कौन बनेगा करोड़पति 13' का गेम खेलते नजर आ आने वाले हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि 'कौन बनेगा करोड़पति 13' में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की एंट्री होने वाली है। Also Read - KBC 13: दृष्टिहीन Himani Bundela बनीं सीजन की पहली करोड़पति, क्या जीत पाएंगी ₹7 करोड़?

'कौन बनेगा करोड़पति 13' में दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन के कठिन सवालों के जवाब देती नजर आएंगी। दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी आगामी फिल्मों की शूटिंग में वयस्त चल रही हैं। हाल ही में दीपिका पादुकोण को 'कौन बनेगा करोड़पति 13' के सेट पर देखा गया है। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई की एक रिपोर्ट की मानें तो इन दिनों दीपिका पादुकोण ने 'कौन बनेगा करोड़पति 13' की शूटिंग पूरी की है। Also Read - KBC 13 में कंटेस्टेंट स्वाति ने इस सवाल पर आकर छोड़ा गेम, रामायण से जुड़ा है प्रश्न

वैसे ये पहली बार नहीं है जब दीपिका पादुकोण 'कौन बनेगा करोड़पति 13' का हिस्सा बनेंगी। फिल्म फाइंडिंग फेनी के प्रमोशन के दौरान भी दीपिका पादुकोण 'कौन बनेगा करोड़पति 13' के सेट पर पहुंची थीं। इस दौरान दीपिका पादुकोण के साथ अर्जुन कपूर ने भी अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी का गेम खेला था।

देखें केबीसी 13 का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

दीपिका पादुकोण के अलावा 'कौन बनेगा करोड़पति 13' में सौरव गांगुली और विरेंद्र सहवाग भी नजर आएंगे। सौरव गांगुली और विरेंद्र सहवाग ने भी 'कौन बनेगा करोड़पति 13' की शूटिंग खत्म कर ली है। 'कौन बनेगा करोड़पति 13' का ये स्पेशल एपिसोड 27 अगस्त को ऑनएयर होने वाला है। ऐसे में आप दीपिका पादुकोण को 'कौन बनेगा करोड़पति 13' में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।