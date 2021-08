टीवी दुनिया का सबसे हिट क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन (Kaun Banega Crorepati 13) की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत होस्ट अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने एकदम गर्मजोशी से की। बीते साल की बजाय इस बार के शो में कई चीजें बदली हैं। मेकर्स ने लाइव ऑडियंस को शो में बुलाया और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठाया। शो में आए कंटेस्टेंट्स के साथ फास्टेस्ट फिंगर खेला और उनमें से झारखंड से आए ज्ञानराज (Gyaanraj) को हॉटसीट पर बैठने का मौका मिला। Also Read - KBC 13 में हुए कई बड़े बदलाव, Amitabh Bachchan के शो से कटा इस लाइफलाइन का पत्ता और इसकी हुई 'घर वापसी'

ज्ञानराज एक युवा वैज्ञानिक और टीचर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। उन्होंने गेम काफी अच्छे अंदाज से खेला। उन्होंने अच्छी शुरुआत करते हुए शुरू के सवालों के सही सवाल दिए और जल्द ही उन्होंने 10 सवालों के सही जवाब दे दिए। 11वें सवाल पर आते-आते ज्ञानराज ने अपनी सारी लाइफलाइन्स खत्म कर लीं। 10वें सवाल तक ज्ञानराज ने 6 लाख 40 हजार रुपये जीते। इसके बाद जब अमिताभ बच्चन ने ज्ञानराज से 12 लाख 50 हजार रुपयों के लिए 11वां सवाल पूछा तो ज्ञानराज मात खा गए।

इस सवाल का जवाब ज्ञानराज नहीं दे पाए और उनकी जीती गई रकम भी आधी हो गई। ये सवाल था कि वह कौन सी भाषा थी जिसमें आत्मकथात्मक बाबरनामा लिखी गई थी? इसका सही जवाब चगताई भाषा है जबकि जवाब में ज्ञानराज ने 'ऊईगर' भाषा बताई। बस यहीं आकर वे मात खा गए और महज 3 लाख 20 हजार रुपये ही जीत कर जा सके। इसके बाद ज्ञानराज थोड़े मायूस नजर आए। वे अमिताभ के पैर छूना चाहते थे लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। दरअसल इस बार कोरोना के कारण मेकर्स पूरी सावधानी बरत रहे हैं और इस वजह से कंटेस्टेंट्स को शो के होस्ट अमिताभ से गले मिलने या उनके पैर छूने की परमिशन नहीं है। Also Read - Indian Idol 12 खत्म होते ही शुरू होगा KBC 13, Amitabh Bachchan के कंधों पर TRP बचाने की जिम्मेदारी

Sammaan paane ke raah par chalte-chalte Dr. Neha aa pahunchi hain #KaunBanegaCrorepati ke manch par. Dekhiye unke sapne ko poora hote hue #KBC13 mein, shuru ho raha hai aaj se, raat 9 baje, every Mon- Fri only on Sony. @SrBachchan #KBC13 #SawaalJoBhiHoJawaabAapHiHo pic.twitter.com/IJOdK65XNU

