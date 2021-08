KBC 13: Amitabh Bachchan की कॉल को फेक समझ बैठी थीं Himani Bundela, गलतफहमी में किया ये काम

Kaun Banega Crorepati 13: Himani Bundela tells the incident when Amitabh Bachchan Called her First time: सोनी टीवी के चहेते रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) ने बीते सीजन्स में कई लोगों को करोड़पति बनाया है। इस शो में आने के बाद बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई। कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन (Kaun Banega Crorepati 13) का शानदार आगाज हो चुका है। 'कौन बनेगा करोड़पति 13' में भी ये सिलसिला जारी है। हाल ही में हिमानी बुंदेला ने 'कौन बनेगा करोड़पति 13' में एक करोड़ रुपए की धनराशि जीती है। आगरा के गुरु गोविंद नगर की रहने वालीं हिमानी बुंदेला (Himani Bundela) नेत्रहीन हैं। 15 साल की उम्र में हुए एक एक्सीडेंट में हिमानी बुंदेला ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। Also Read - KBC 13: Amitabh Bachchan के टेढ़े सवालों का जवाब देंगी Deepika Padukone, होगा हॉटसीट पर आमना सामना

आंखों की रोशनी जाने के बाद भी हिमानी बुंदेला ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी हिम्मत के दमपर ही हिमानी बुंदेला ने केबीसी 13 में एक करोड़ रुपए जीत लिए हैं। हालांकि हिमानी बुंदेला के लिए 'कौन बनेगा करोड़पति 13' का सफर इतना आसान नहीं था। पहली बार जब 'कौन बनेगा करोड़पति 13' ने हिमानी बुंदेला को फोन किया तब वो बात ही नहीं कर पाईं।

बाद में हिमानी बुंदेला ने अमिताभ बच्चन के फोन को भी फेक समझ लिया था। इस बात का खुलासा खुद हिमानी बुंदेला ने किया है। जागरण टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, केबीसी के मेकर्स हिमानी बुंदेला से आगे की प्रॉसिस बताने के लिए बात करना चाहते थे। मेकर्स ने हिमानी बुंदेला को कॉल किया तो उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया।

देखें 'कौन बनेगा करोड़पति 13' का प्रोमो-

ऑडिशन के लिए किए गए कॉल को रिसीव करके हिमानी बुंदेला घबरा गई थीं। हिमानी बुंदेला को लगा कि कोई उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। हिमानी बुंदेला ने अमिताभ बच्चन के फोन को फेक कॉल समझ लिया था। बाद में मेकर्स ने फिर से हिमानी बुंदेला से बात करने की कोशिश की। इस दौरान मेकर्स ने हिमानी बुंदेला को समझाया कि ये कोई फेक कॉल नहीं है। तब जाकर हिमानी बुंदेला ने मेकर्स से बात की। बता दें हिमानी बुंदेला बीते 5 साल से लगातार केबीसी के लिए ट्राइ कर रही थीं।