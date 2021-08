टीवी दुनिया के मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन (Kaun Banega Crorepati 13) धीरे-धीरे लोगों को अपनी ओर खींचने लगा है। 23 अगस्त को शुरू हुए इस शो में बुधवार को कंटेस्टेंट बनकर स्वाति आईं। एपिसोड में स्वाति ने होस्ट अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के सामने हॉटसीट पर बैठकर गेम खेला। पेशे से एक टीचर स्वाति ने गेम की अच्छी शुरुआत की और आराम से 10 सवालों तक पहुंच गईं। उन्होंने तीन लाख 20 हजार रुपये जीत लिए। इसके बाद उन्होंने 11वां सवाल सुना और अपनी आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए उसका भी सही जवाब दे दिया। Also Read - KBC 13: इस कंटेस्टेंट ने ₹25 लाख के सवाल पर छोड़ा गेम, क्या आप जानते हैं इसका जवाब?

इस तरह से उनके खाते में 6 लाख 40 हजार रुपये आ गए। अब बारी 12वें सवाल की थी। यहां आकर स्वाति अटक गईं और उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला किया। स्वाति ने बताया कि उन्होंने कभी अपने खाते में लाखों की सेविंग नहीं देखी और इसकी कारण उन्होंने सेफ खेलते हुए गेम छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस सवाल पर स्वाति अटकीं, वो सवाल था कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार, कपिल ऋषि ने अपनी आंखों की अग्नि से किस राजा के साठ हजार पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था? इसके ऑप्शंस थे। ए. सगर, बी. त्रिशंकु, सी. विश्वमित्र, डी. भगीरथ।

These are 3 of many reasons to watch #KBC13. Share your reasons with us and watch #KaunBanegaCrorepati, Mon - Fri at 9 PM, only on Sony TV.#SawaalJoBhiHoJawaabAapHiHo @SrBachchan pic.twitter.com/08VVdyttA7

— sonytv (@SonyTV) August 25, 2021