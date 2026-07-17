'Zoom या WhatsApp ही कर लो...,' सोनम वांगचूक के सपोर्ट में पोस्ट कर बुरी फंसी FIR की चंद्रमुखी चौटाला, लोग पूछ रहे ये तीखा सवाल

Sonam Wangchuk अपने अनशन को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. अब तक कई हस्तियां उनके सपोर्ट में पोस्ट कर चुकी हैं, वहीं अब इस लिस्ट में टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक का नाम भी जुड़ गया है, लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस का पोस्ट वायरल हुआ वो बुरी तरह ट्रोल होने लगी हैं.

सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पोस्ट कर बुरी फंसी कविता कौशिक

Kavita Kaushik Support To Sonam Wangchuk: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे इंजीनियर, टीचर, एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) लगातार चर्चा में बने हुए हैं. उनके समर्थन में अब तक कई फिल्मी हस्तियां अपनी आवाज उठा चुकी हैं. अब इस कड़ी में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) का नाम भी जुड़ गया है.'FIR' शो में चंद्रमुखी चौटाला के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली कविता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सोनम वांगचुक का समर्थन किया है. हालांकि, ये पोस्ट कर एक्ट्रेस बुरी फंस गई है, क्योंकि इसपर अब नेटिजन्स कविता कौशिक (Kavita Kaushik Post On Sonam Wangchuk) से ही तीखे सवाल पूछ रहे हैं.

पोस्ट में कविता कौशिक ने क्या लिखा?

दरअसल, कविता कौशिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से सोनम वांगचुक से सीधे बातचीत करने की अपील की है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'प्रिय सरकार, आपके इतने सालों का प्रचार बेकार जा रहा है. देश परेशान, उलझन में और बंटा हुआ है. हो सकता है कि आपकी टीम आपको गुमराह कर रही हो. एक शुभचिंतक के तौर पर मैं कहती हूं कि सोनम जी से बात तो कर लीजिए. अगर आप विदेश में हैं, तो जूम कॉल या व्हाट्सऐप पर ही बात कर लीजिए.' जैसे ही कविता ने ये पोस्ट शेयर किया वैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और नेटिजन्स अब इसे लेकर खुद एक्ट्रेस को ही ट्रोल करने लगे हैं.

कविता की पोस्ट पर यूजर्स ने पूछे तीखे सवाल

कविता कौशिक के इस पोस्ट पर नेटिजन्स उनसे ही सवाल कर रहे हैं कि, क्या आप जानती हैं कि सोनम वांगचुक की डिमांड क्या है? एक्ट्रेस के पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'देश कन्फ्यूज़्ड नहीं है, सेलिब्रिटीज हैं. हमें पता है कि यह विरोध किस बारे में है और इसका एजेंडा क्या है और यह निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था या NEET के बारे में नहीं है.' दूसरे ने यूजर ने एक्ट्रेस की फिरकी लेते हुए लिखा, 'मैडम, आपको वहां जाकर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए.'

तीसरे ने सवाल करते हुए लिखा, 'अचानक सभी सेलिब्रिटीज उसके बारे में इतने परेशान क्यों हैं?' एक अन्य यूजर ने तो ये तक पूछ डाला कि, 'आप सोनम वांगचुक के बारे में क्या जानते हैं?' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं. हालांकि, कई फैंस एक्ट्रेस के समर्थन पर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं. फिलहाल कविता कौशिक का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है.

तीखे सवालों के बाद एक्ट्रेस ने डिलीट किया पोस्ट

हालांकि, पोस्ट वायरल होने और नेटिजन्स के तीखे सवाल को देखते हुए एक्ट्रेस ने कुछ घंटे बाद ही इसे डिलीट कर दिया. लेकिन तब तक उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका था.

क्या सरकार की तरफ से आएगा कोई रिएक्शन?

आपको बता दें कि, सोनम वांगचुक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे हैं. उनके समर्थन में अलग-अलग क्षेत्रों की कई जानी-मानी हस्तियां सामने आ चुकी हैं. अब कविता कौशिक के इस बयान के बाद एक बार फिर यह मुद्दा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है. ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…