Khatron Ke Khiladi 11: 'वाइल्डकार्ड' एंट्री के बाद भी Nikki Tamboli को लगा बड़ा झटका, इस वीकेंड शो से कट जाएगा पत्ता !!

टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय स्टंट बेस्ड रिएलिटी 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। इस शो की खास बात यह कि 'खतरों के खिलाड़ी 11' होस्ट रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) जिस तरह से सभी कंटेस्टेंट्स को टास्क समझाते हैं और उनकी खिचाई करते हैं, वो वाकई में काबिले-ए-तारीफ है। इस शो के बीते एपिसोड में अपने देखा कि सभी कंटेस्टेंट्स को दो टीम्स यानी टीम A और टीम B में बांट दिया। हालांकि टास्क राहुल वैद्य की टीम ने जीता, जिसमें विशाल आदित्य सिंह, अर्जुन बिजलानी, वरुण शूद, मेहक चहल और निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) शामिल थे।

इसके बाद निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) ने एक स्टंट बड़े अच्छे तरीके से किया, तो दूसरे उन्होंने हमेशा की तरह अबॉर्ट कर दिया। इस स्टंट को करने के लिए राहुल वैद्य ने अपनी टीम से निक्की तम्बोली और महक चहल को चुना था। वहीं श्वेता ने स्टंट के लिए अनुष्का सेन और सना मकबूल को चुना। दोनों टीम्स ने अपने मुताबिक परफॉर्म किया। हालांकि बाद में निक्की ने दूसरा स्टंट पूरा किया और टास्क भी जीता।

इसके निक्की के सामने रैप्टाइल स्टंट था। राहुल की टीम से केवल निक्की को ये स्टंट परफॉर्म करना था और दूसरी टीम से अनुष्का सेन को करना था। दोनों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली थी। निक्की ने बार-बार सपोर्ट करने के बाद उन्होंने ये स्टंट करने से साफ मना कर दिया। निक्की के इस बर्ताव से राहुल और उनकी टीम काफी निराश थी। वहीं अनुष्का सेन ने स्टंट पूरा किया और जीत गईं।

निक्की की इस हरकत को देखने के बाद फैंस भी तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो वाइल्डकार्ड एंट्री लेने के बाद भी निक्की तम्बोली ये स्टंट नहीं कर पाईं। ऐसी में रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस हफ्ते निक्की तम्बोली को शो से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।