Khatron Ke Khiladi 11: Shweta Tiwari की टोंड बॉडी देख Arjun Bijlani ने बांधे तारीफों के पुल, कहा 'मैं तो उसके साथ...'

Arjun Bijalni Praise Shweta Tiwari for Her Tonned Body: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) इन दिनों स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) में नजर आ रही हैं। इस शो में एंट्री लेने से पहले श्वेता तिवारी ने अपनी बॉडी पर काफी वर्क किया था। एक्ट्रेस ने बहुत ही कम समय में अपना काफी वजन घटाया था। श्वेता तिवारी की टोंड बॉडी देखने के बाद कोई भी इंसान खुद को एक्ट्रेस की तारीफ करने से रोक नहीं पाता है। ऐसे में शो के कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) ने श्वेता तिवारी के एब्स और उनकी परफेक्ट बॉडी की जमकर तारीफ की है। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 में खराब परफॉर्म कर रही Nikki Tamboli हुई ट्रोलिंग की शिकार, फैंस बोले ‘इसे बाहर फेंको…’

इस रिएलिटी शो की शूटिंग के दौरान श्वेता तिवारी और अर्जुन बिजलानी के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई। बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में अर्जुन ने खुलासा किया कि वह चाहते हैं कि उन्हें एहसास हो कि उनके पास एक ग्रेट बॉडी है। अर्जुन ने बताया कि श्वेता महिलाओं को स्वस्थ और फिट जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं।

अर्जुन बिजलानी ने कहा, 'वह सोचती हैं कि उसके पास एक ग्रेट बॉडी नहीं है इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता था। श्वेता तिवारी पहले तो हर चीज को करने से मना कर देती हैं और फिर वह सब कुछ कर लेती है। मुझे लगता है कि वह स्टनिंग है और वह अभी भी अमेजिंग दिखती है। फिटनेस के लिहाज से वह अच्छी है, इसलिए मैं उन्हें एक तरह से प्रेरित कर रहा था और मैं उन्हें 'प्रेरणा' नहीं दे सकता क्योंकि वह बहुत पतली है।' Also Read - TRP List 31st Week 2021: Anupamaa के आगे सब फेल, Top 5 में मारी Khatron Ke Khiladi 11 ने एंट्री!!

अर्जुन ने आगे कहा कि मैं हमेशा उन्हें अपने एब्स दिखाने के लिए कहता था और वह कई महिलाओं को भी फिटनेस में आने और फिट रहने के लिए प्रेरित करती थी। मुझे लगता है कि वह इसमें बहुत अच्छा काम करती है। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: सेट पर हुई भूत की एंट्री, निक्की तम्बोली की हालत हुई खराब