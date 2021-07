Khatron Ke Khiladi 11: टीवी की बहू Divyanka Tripathi Dahiya के आगे बेबस मगरमच्छ, लोगों ने बजाईं जमकर तालियां

Divyanka Tripathi Dahiya adventures side in Khatron Ke Khiladi 11 shocked all: खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke Khiladi 11) का धमाकेदार आगाज हो चुका है। बीते दिन इस टीवी रियलिटी शो के पहले एपिसोड को दर्शकों ने खूब एन्जॉय किया और शो में एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी दहिया (Divyanka Tripathi Dahiya) की बोल्डनेस लोगों को हैरान कर गई। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अपने सुपरहिट टीवी शोज बनूं मैं तेरी दुल्हन और ये हैं मोहब्बतें के लिए जानी जाती हैं। रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के एडवेंचर्स टीवी रियलिटी शो में टीवी की दुनिया की फेवरेट बहू की एंट्री ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी थी। एक्ट्रेस इस टीवी शो में क्या परफॉर्म करेंगी इस पर सभी की नजरें थी। पर पहले दिन ही दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने दिखा दिया कि वो जितनी भोली और मासूम दिखती हैं, असल जिंदगी में उनती ही निडर हैं। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: Sana Makbul के साथ पक रही है Vishal Aditya Singh की खिचड़ी? कंटेस्टेंट्स ने मिलकर बना दिया 'गैंग्स ऑफ केपटाउनपुर'

बीते दिन शो में दिव्यांका त्रिपाठी दहिया रोहित शेट्टी के चैलेंज को हिम्मत से करती दिखीं। वो एक मगरमच्छ को हाथों में जकड़कर ले जाती दिखी। इस दौरान मगरमच्छ ने अपनी पूंछ से एक्ट्रेस के चेहरे पर वार भी किया। जिससे उन्हें एक खरोंच भी आ गई। बावजूद इसके दिव्यांका ने हिम्मत नहीं हारी और मजबूती से मगरमच्छ को जकड़े रखा। दिव्यांका की ये हिम्मत लोगों को हैरान कर गई। शो के बाद लोग जमकर अदाकारा की तारीफें कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्ट्रेस को मिल रही तारीफों से भर गया है। ये कमेंट्स आप यहां देख सकती हैं।

#DivyankaTripathi was fabulous tonight in KKK. Proud fan. Can’t wait to see you lift that trophy @Divyanka_T ? — Chef Nitya (@Ek_Paheli) July 17, 2021

Divyanka Tripathi is exactly what Indian Woman are made of I mean there can't be a better representation. #DivyankaTripathi #Kkk11 — Khushi✨ (@TohMeinKyaKaru) July 17, 2021

#DivyankaTripathi ne magar ki hi beizzati kar di that too in first episode

Damn ???? #RahulVaidya said in her story that she did a fab job .. n magar hi darr gyi ?

agree with him

She didn't even create drama for dat

Looking forward for her stunts too #RKVians — My_Scribbles ❤️??ᴰⁱˢʰᵘˡʷᵃˡᵉ (@ThinksSneha) July 17, 2021

Highlight of today's episode - #DivyankaTripathi, the way she lifted the crocodile? in stunt. My parents were surprised including me that how's Tv bhaurani be so dhaakad. Honestly, not expected this performance on her first stunts. Reason behind channel called her Magar Rani. pic.twitter.com/bB0zGNhRs4 — #BiggBoss_Tak?️ (@BiggBoss_Tak) July 17, 2021

#DivyankaTripathi now I know why you are in TOP FIVE of #KhatronKeKhiladi11!! More power to you girl. #ColorsTV #KKK11 @Divyanka_T — salil arunkumar sand (@isalilsand) July 17, 2021

दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने शो में हिस्सा लेने से पहले बताया था कि उन्हें जिंदगी में ऐसा किसी चीज से फोबिया नहीं है। इतना ही नहीं, वो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से पर्वतारोहण की डिग्री भी हासिल कर चुकी हैं। खतरों के खिलाड़ी 11 में एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के अलावा श्वेता तिवारी, अभिनव शुक्ला, राहुल वैद्य और निक्की तम्बोली जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। तो दिव्यांका त्रिपाठी दहिया का ये अंदाज आपको कैसा लगा। हमें कमेंट कर जरूर बताएं।